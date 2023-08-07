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Известия.ru

Эксперт расценил угрозу Киева шести портам РФ как бессилие

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Военный эксперт Дандыкин: Украина предупредила о военной угрозе в акватории шести портов РФ от бессилия

Власти Украины опубликовали предупреждение о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов от бессилия. Такое мнение выразил «Известиям» в субботу, 5 августа, военный эксперт Василий Дандыкин.


По его словам, данное «предупреждение» демонстрирует всю террористическую сущность киевского режима, который поддерживает Запад.

«Показывается вся сущность киевского режима, поддерживаемого Западом, — это посылы к новым актам терроризма, потому что направлено это против гражданского судоходства, как мы видим, в основном против мирных объектов, как это случилось с Крымским мостом, где погибли мирные люди», — сказал эксперт.

Дандыкин отметил, что еще одной целью данного действия украинской стороны является запугивание российского населения. По его словам, это имеет «информационную подоплеку», чтобы сорвать отдых граждан РФ в курортных городах и посеять панику.

По мнению военного эксперта, киевский режим опубликовал данное предупреждение также от бессилия и неудач своих атак.

«Террористические атаки против судов гражданского назначения — это очевидно <...>. Атаки на наши базы — на базу в Севастополе им не удаются, потому что она защищена боевыми кораблями, — поэтому тоже возникает злость. <...> Но я думаю, у них была заявка замахнуться на большее, а в результате всё-таки, я думаю и уверен в этом, получится пшик», — указал Дандыкин.

Ранее в этот день в украинском учреждении «Госгидрография» сообщили, что с 4 августа акватория внутреннего и внешнего рейдов черноморских портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань объявлена зоной военной угрозы.

Также в этот день в Министерстве обороны сообщили, что украинские боевики в ночь на 4 августа предприняли попытку атаковать базу Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Новороссийске, в результате корабли, осуществляющие охрану внешнего рейда базы, открыли по ним огонь из штатного вооружения, попытка была пресечена. Никаких разрушений не зафиксировано. Пострадавших также не было.

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Страны
Россия
Украина
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