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Военное обозрение

Российский генерал: Необходимо открыто заявить о неизбежности ликвидации руководства Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Не в силах добиться значимых успехов ВСУ на фронте, киевский режим усилил диверсионно-террористическую деятельность против России. Только за последние несколько дней атакам морских ударных дронов подверглись военно-морской порт Новороссийска (безуспешно), корабли Черноморского флота ВМФ РФ (один получил повреждения) и российский танкер, получивший пробоину в районе моторного отсека. Сегодня неопознанный морской дрон замечен у берегов Севастополя.

При этом киевские приспешники Зеленского самого высокого уровня власти наперебой соревнуются в угрозах дальнейшей эскалации диверсионно-террористической деятельности на Черном море, в Крыму и в других регионах России. Становится все более очевидным, что остановить террор киевской хунты можно только самыми жесткими ответными действиями, в том числе в отношении отдельных персоналий, захвативших власть на Украине.

Такого же мнения придерживается бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский, который как никто другой знает, как следует обращаться с террористическими главарями. В интервью телеканалу «Краснодар» боевой генерал призвал открыто заявить о необходимости и неизбежности ликвидации руководства Украины.

Генерал напомнил, что в ходе второй чеченской кампании (контртеррористической операции) на определенном этапе военно-политическое руководство страны приняло решение наносить удары по лидерам боевиков, действовавших на Северном Кавказе. Именно полевые командиры незаконных военных формирований, управляемые и спонсируемые из-за рубежа, держали в страхе местное население и подчиненные им отряды боевиков. По их указке и при непосредственном руководстве устраивались теракты на территории РФ.

Тогда, по решению президента России Владимира Путина, Объединенной группировке войск (сил) на Северном Кавказе был отдан приказ на выявление местоположения и уничтожение главарей бандформирований всеми доступными способами. Российские спецслужбы и военная разведка активно вычисляли лидеров чеченских террористических группировок, далее следовала их ликвидация.

К примеру, один из наиболее известных полевых командиров Шамиль Басаев, который в России значился как «террорист № 1», был уничтожен 10 июля 2006 года в результате взрыва грузовика на территории Ингушетии недалеко от Назрани. Другой «военачальник Ичкерии», организатор ряда громких терактов на территории России, Салман Радуев был арестован еще в 2000 году и умер при довольно загадочных обстоятельствах через два года в колонии «Белый лебедь» в Соликамске Пермской области (сейчас Пермский край).

После нанесения успешных ударов по руководителям террористов на Северном Кавказе их формирования начали разваливаться, напомнил Пуликовский. Оставшиеся разрозненные группы боевиков перешли к партизанским действиям, были постепенно выявлены и уничтожены. Считается, что вторая чеченская война официально завершилась с отменой в полночь 16 апреля 2009 года режима КТО. Розыск и аресты выживших бывших чеченских боевиков спецслужбы РФ проводят до сих пор.

Я думаю, придет момент, когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним, что они будут замочены тоже в сортире. Может, как-то по-другому, может, как-то мягче, красивее, но это будет сделано

— выразил уверенность генерал, добавив, что «по-другому бороться с терроризмом невозможно».

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