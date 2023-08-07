Истребитель Су-30 ВКС РФ сопроводил над Черным морем американский беспилотник MQ-9A

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, при приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от государственной границы России

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"5 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", - сказали в центре.

Там отметили, что при приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от государственной границы России. Самолет ВКС РФ благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы РФ не допущено.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности", - подчеркнули в ведомстве.