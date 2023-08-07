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ТАСС

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" выступила против поставок оружия Киеву

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Алис Вайдель
Алис Вайдель.
Источник изображения: russkievesti.ru

Как заявила Алис Вайдель, Германия была всегда "нейтральным и честным посредником", а сейчас своими действиями в ситуации вокруг Украины загнала себя в угол

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выступила против поставок оружия Киеву и призвала к дипломатическому решению ситуации на Украине. Об этом она заявила в эфире телеканала Welt.

"Мы в принципе считаем дискуссии по вопросу вины в войне на Украине слишком ограниченными", - сказала политик, отметив, что АдГ против деления происходящего на "черное" и "белое". "И мы ясно высказались против поставок оружия и выступили за поиск решения на основе переговоров", - подчеркнула Вайдель.

Она указала на, что Германия была всегда "нейтральным и честным посредником", а сейчас же своими действиями в ситуации вокруг Украины загнала себя в угол. Как считает Вайдель, конфликт "имеет предысторию", о которой сейчас зачастую забывают. Сопредседатель АдГ также высказалась за усиление роли Европы в НАТО, подчеркнув, что ее интересы отличаются от интересов США и заметила, что события на Украине ведут к серьезным рискам в области безопасности для ЕС.

АдГ, согласно последним опросам общественного мнения, в случае проведения парламентских выборов сейчас могла бы занять второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Ее рейтинг колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца. 

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