Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM

Как сообщила британская газета "The Times", Великобритания поставила вооруженным силам Украины "несколько" пусковых установок экстренно разработанного и построенного полуимпровизированного зенитного ракетного комплекса на основе использования авиационных ракет AIM-132 ASRAAM класса "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасной системой наведения в качестве зенитных. Двухзарядные самоходные пусковые установки этих ракет выполнены на базе известного британского военного автомобиля Supacat НМТ (6x6).

Самоходная пусковая установка на базе автомобиля Supacat НМТ (6x6) поставленного Великобританией вооруженным силам Украины зенитного ракетного комплекса с использованием авиационных ракет AIM-132 ASRAAM класса "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасной системой наведения (с) The Times

Cогласно публикации "The Times", эти ЗРК используются в первую очередь для борьбы с барражирующими боеприпасами типа "Герань" (Shahed), но некоторые из комплексов "также поддерживают контрнаступление Украины", то есть применяются в войсковой ПВО. Заявляется, что ракеты ASRAAM могут запускаться вне прямой видимости и имеют возможности захвата цели после пуска, причем целеуказание может быть передано ракете по радиоканалу после запуска.

Судя по приведенной фотографии пусковой установки, она оснащена размещенной за кабиной электронно-оптической станцией обнаружения (видимо, на подъемной мачте). Обнаружение воздушных целей на большей дальности, видимо, осуществляется внешней РЛС.

Ракета AIM-132 ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) разработана и производится британским отделением европейского объединения MBDA (MBDA UK) и поступила на вооружение ВВС Великобритании в 1998 году. Ракета также поставлялась ВВС Австралии, Индии, Катара и Омана. Первоначально ракету планировали принять на вооружение также США, в связи с чем ей было присвоено американское военное обозначение AIM-132, но в 1996 году министерство обороны США приняло решение о закупке взамен нее модифицированной ракеты Sidewinder AIM-9X.

Ракета ASRAAM весит 88 кг и имеет боевую часть весом 10 кг. Длина ракеты 2,9 м, диаметр корпуса 166 мм, размах оперения 455 мм. Официальная дальность пуска ASRAAM в варианте "воздух-воздух" называется "более 15 миль" (то есть более 25 км), но, по неофициальным данным, может достигать 50 км. Если это верно, то дальность ракеты в качестве зенитной при запуске с наземной пусковой установки может достигать 15-20 км.

Следует отметить, что весьма большой запас ракет ASRAAM высвободился в ВВС Австралии, в связи со снятием с вооружения ими истребителей F/A-18A/B Hornet. Нынешние истребители ВВС Австралии (F/A-18F, EA-18G и F-35A) используют ракеты AIM-9X, поэтому австралийские ракеты ASRAAM (были приобретены Австралией в количестве 400 единиц по контракту 1998 года, затем минимум 20 ракет были еще приобретены из наличия в Великобритании в 2011 году) могут быть перенаправлены на Украину.