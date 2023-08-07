Telegraph: Украина рискует потерять своих союзников из-за действий Зеленского

Отставной полковник ВС Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон назвал бесцеремонным увольнение президентом Украины посла в Великобритании Вадима Пристайко

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Киев рискует отдалить от себя западных союзников своими последними действиями в отношении самых преданных из них - Польши и Великобритании. С таким мнением в авторской статье, опубликованной в пятницу газетой The Daily Telegraph, выступил отставной полковник ВС Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он напомнил историю с вызовом 1 августа посла Польши Бартоша Цихоцкого в МИД Украины. Причиной этого стали высказывания министра канцелярии президента Польши, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача о том, что Украина действительно получила от Варшавы большую помощь и "было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины".

По словам де Бреттон-Гордона, вызывая посла одного из своих главных союзников, вне зависимости от того, был ли такой шаг одобрен президентом Украины Владимиром Зеленским или нет, Киев играет с огнем. Также он упомянул увольнение Зеленским посла в Великобритании Вадима Пристайко после того, как тот назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса. Обозреватель назвал подобное увольнение бесцеремонным, высказав мнение, что лучше бы Киев сделал укор дипломатам Франции и Германии из-за слабой поддержки этими странами Киева.

При этом де Бреттон-Гордон признался в своих симпатиях Киеву. Он заметил, что, хотя манеры политиков и имеют значение, это не тот момент, на котором нужно заострять внимание сейчас, когда Украина находится в разгаре конфликта, от которого зависит будущее страны.