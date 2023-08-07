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Военное обозрение

Ходаковский: Стратегия контрнаступления ВСУ построена на принципе «вода камень точит»

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Источник изображения: topwar.ru

Начиная контрнаступление, командование ВСУ рассчитывало нанести удары по разным направлениям в зоне проведения специальной военной операции, чтобы рассредоточить и ослабить российские силы и затем нанести мощный удар там, где будут наиболее подходящие условия. Об этом в своем Telegram-канале пишет заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский.

Как отмечает экс-командир бригады «Восток», в начале контрнаступления действия украинских формирований мало отличались от обычного всплеска активности. Но растянуть российские силы у ВСУ не получилось.

Стратегия контрнаступления ВСУ сейчас вполне линейная и построена на принципе «вода камень точит»

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Те успехи противника на Южно-Донецком направлении, которые, к слову, незначительны, стали возможными, по словам экс-командира «Востока», именно потому, что ВС РФ не дали себя «сковать» на каком-то направлении и оперативно перебрасывали силы туда, где они были нужнее.

У нас даже танковые экипажи полезли в окопы, чтобы высвободить ресурс. Это не от отчаяния - это вынужденно-расчетливые действия

- подчеркнул экс-командир «Востока».

Ходаковский отмечает, что одновременно российская армия создала для противника масштабную угрозу с севера. В итоге киевский режим там начал даже эвакуацию населения – в Харьковской, в Сумской областях. Теперь часть резервов ВСУ скована и не может быть брошена на южные направления именно из-за этой угрозы.

Почему-то мне кажется, что если на юге противник сможет поставить нас в критические положение - где-то начнется серьезная операция

- резюмирует Ходаковский.

Добавим к словам офицера, что, вероятно, свою роль в этом плане играет и передислокация бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, что тоже заставило напрячься Польшу.

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Белоруссия
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Росгвардия
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