Войти
РИА Новости

Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров

512
0
0
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Командир отряда "Енисей": Киев охотится на российских военных при помощи FPV-дронов

СОЛЕДАР (ДНР), 5 авг - РИА Новости. Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь".

FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.

"Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе", - рассказал командир.

По его словам, такие FPV-дроны украинские силовики используют активно для ударов по автотранспорту в районе Соледара, так как средняя стоимость данного дрона порядка 45 тысяч рублей, а ущерб он может нанести значительный. По словам "Амиго", также украинские силовики в данном районе используют сельскохозяйственные дроны, переделанные под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Как сообщили РИА Новости бойцы подразделения, российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.

Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.11.2022
В США рассказали, как выпущенная ВСУ американская ракета попала в жилой дом
04.08.2022
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт
17.03.2022
Создатель Bayraktar TB2 анонсировал крупный стелс-беспилотник
24.05.2021
Жесткая европейская сила: милитаризация Евросоюза вызывает большие беспокойства (The Guardian, Великобритания)
31.05.2018
Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России
10.05.2018
Новые санкции США ударят по "главной уязвимой точке" российского ВПК
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 14:37
  • 54047
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.08 13:25
  • 1
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 12:28
  • 30
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 05.08 13:36
  • 8
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России