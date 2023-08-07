Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров

Командир отряда "Енисей": Киев охотится на российских военных при помощи FPV-дронов

СОЛЕДАР (ДНР), 5 авг - РИА Новости. Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь".

FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.

"Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе", - рассказал командир.

По его словам, такие FPV-дроны украинские силовики используют активно для ударов по автотранспорту в районе Соледара, так как средняя стоимость данного дрона порядка 45 тысяч рублей, а ущерб он может нанести значительный. По словам "Амиго", также украинские силовики в данном районе используют сельскохозяйственные дроны, переделанные под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Как сообщили РИА Новости бойцы подразделения, российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.

Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.