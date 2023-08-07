Названы последствия для НАТО от учений России в Балтийском море

Военные учения России «Океанский щит — 2023» в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО», поскольку показали, что альянс не обладает контролем над ним. Такие последствия для НАТО назвал военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

Он напомнил, что альянс «пошутил», заявив, что Балтийское море — якобы «озеро НАТО». «И хотя можно было бы ожидать, что члены возглавляемого США блока плохо разбираются в географии, что прекрасно объясняет, как они могли забыть о российских прибрежных районах на Балтийском море. Москва позаботилась о том, чтобы напомнить НАТО, что подобные утверждения ничего не значат», — заявил аналитик.

Боснич отметил, что учения России в этих водах являются обычным явлением, часто в ответ на воинственные действия НАТО и общую агрессивную позицию.

2 августа в Балтийском море стартовали учения Балтийского флота России «Океанский щит — 2023». Мероприятие проходит под руководством главкома Военно-морского флота России адмирала Николая Евменова. В учениях принимают участие более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военных.