Взамен переданных ВСУ гаубиц: Дания получила первые израильские САУ ATMOS

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Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что передача ВСУ самоходных гаубиц CAESAR была «жизненно важным ответом на неотложные потребности Украины в неспокойное время». Однако этот шаг, с его слов, привел к «стратегической нехватке собственной артиллерии».

Для устранения этого дефицита у израильской компании Elbit Systems Копенгагеном в марте 2023 года были закуплены 19 САУ ATMOS и 8 РСЗО PULS за $252 млн. Данная фирма выложила в сеть материал, в котором показано прибытие в Данию первых экземпляров этих изделий. Завершение поставок всех приобретенных систем ожидается к концу 2024 года.

Ранее на западных ресурсах сообщалось, что переданные ВСУ гаубицы CAESAR были произведены французским подрядчиком в новой модификации (отличия от базового варианта состояли, в частности, в типе шасси – 8х8 вместо 6х6, наличии кабины с усиленной бронезащитой). При этом САУ в новом исполнении имели целый ряд технических изъянов, в связи с чем Дания с легкостью рассталась со всем парком французских гаубиц.

Пришедшая им на замену израильская САУ ATMOS калибра 155/52 мм размещена на платформе RMMV 8x8 (именно в датском варианте). Как утверждает производитель, автоматическая СУО с набором передовой электроники позволяет вести точный огонь на дистанции более 40 км.

РСЗО PULS может осуществлять стрельбу боеприпасами разной мощности – 18 ракетами Accular калибра 122 мм (с дальностью огня до 35 км), 10 ракетами Accular 160 мм (40 км), 4 EXTRA 306 мм (150 км) и 2 Predator Hawk 370 мм (300 км).