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ТАСС

Украинский генерал заявил о дефиците инженерной техники на южном направлении

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Источник изображения: AP Photo/ Andrii Marienko

Дмитрий Герега также отметил сложность наступательных действий на этом направлении

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Командующий силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Дмитрий Герега заявил о сложности наступательных действий на южном направлении в связи с созданием там российскими войсками эшелонированной системы заграждений и дефиците инженерной техники у Киева.

"Сложность ведения силами обороны Украины наступательных действий на южном направлении заключается в том, что противник устроил <...> многоэшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика", - цитирует его Telegram-канале Военный медиацентр Украины.

По словам Гереги, полосы заграждений включают минные поля, противотанковые рвы, бетонные пирамиды, ежи, проволочные помехи. "Для преодоления таких заграждений необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых должен быть способен проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники, наличие которой на такое количество заграждений недостаточное", - признал он.

Герега отметил, что в группировке сил и средств поддержки ВСУ сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Около 200 военнослужащих уже прошли подготовку за рубежом, до конца августа еще около 150 человек завершат аналогичный курс обучения. Кроме того, от иностранных партнеров инженерные подразделения Украины получили до 100 единиц специальной техники. Подготовка экипажей для этой техники в настоящее время идет за рубежом. 

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Страны
Украина
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