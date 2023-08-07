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Военное обозрение

Литва пообещала передать Украине в ближайшее время комплекс ПВО NASAMS и средства борьбы с дронами

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Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время Литва направит Украине комплекс противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщило министерство обороны Литвы на своем сайте.

В новый пакет военной помощи Украине, помимо системы ПВО, войдут средства борьбы с беспилотниками, материально-техническое оборудование и даже раскладушки. Прибалтийские страны оказывают военную поддержку киевскому режиму с самого начала спецоперации, хотя и сами не обладают внушительными арсеналами.

В конце июня 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюсом были приобретены два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS – специально для того, чтобы передать их Украине. Как отметил в социальной сети литовский президент, передача Украине дополнительных комплексов позволит усилить возможности ее противовоздушной обороны.

Напомним, что NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) представляет собой передвижной зенитный ракетный комплекс норвежского производства. Он может уничтожать маневрирующие воздушные цели на малых и средних высотах, включая самолеты, вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты. Комплекс относится к системам малого и среднего радиуса действия.

Украина уже имеет на вооружении системы противовоздушной обороны NASAMS, однако их наличие в распоряжении ВСУ не является существенной преградой для нанесения ВС РФ результативных ударов по объектам военной инфраструктуры киевского режима.

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