Володин считает, что Вашингтон готовит Тайваню участь Украины

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в США планируют превратить Тайвань в анти-Китай.

"Байден совершает очередную ошибку - он намерен закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Украине", - написал Володин в субботу в своем телеграм-канале.

Он считает, что "Вашингтон готовит Тайваню участь Украины".

"Лицемерно говоря о приверженности принципу "одного Китая", Вашингтон делает всё, чтобы Тайвань стал анти-Китаем", - отметил спикер Госдумы.

По его, мнению, "Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться".

"Если в ООН не способны предотвратить конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла существования в этой организации ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций", - добавил Володин.

Неделю назад президент США Джо Байден распорядился предоставить помощь Тайваню в сфере обороны на сумму до $345 млн.