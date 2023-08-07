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Интерфакс-АВН

Володин считает, что Вашингтон готовит Тайваню участь Украины

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в США планируют превратить Тайвань в анти-Китай.

"Байден совершает очередную ошибку - он намерен закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Украине", - написал Володин в субботу в своем телеграм-канале.

Он считает, что "Вашингтон готовит Тайваню участь Украины".

"Лицемерно говоря о приверженности принципу "одного Китая", Вашингтон делает всё, чтобы Тайвань стал анти-Китаем", - отметил спикер Госдумы.

По его, мнению, "Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться".

"Если в ООН не способны предотвратить конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла существования в этой организации ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций", - добавил Володин.

Неделю назад президент США Джо Байден распорядился предоставить помощь Тайваню в сфере обороны на сумму до $345 млн.

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Компании
ООН
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