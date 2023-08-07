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Известия.ru

В РФ разработали соответствующий пожеланиям участников СВО дрон «Гастелло»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В РФ производят разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон «Гастелло»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гастелло», отвечающий потребностям участников спецоперации в Донбассе, запустили в производство. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил «РИА Новости» инженер-разработчик.

Модель работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — это означает, что оператор может видеть изображение с видеокамеры дрона при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Кроме того, беспилотник адаптирован для эффективного применения даже в темное время суток.

На первых порах объем выпуска составит 5 тыс. аппаратов в месяц. Их собирают на новой конвейерной линии.

Собеседник агентства подчеркнул, что дроны «Гастелло» на 30% состоят из комплектующих российского производства. Пока что речь идет о карбоновых рамах и корпусах, но в конечном итоге конструкция БПЛА должна будет включать 95% отечественных деталей.

Коптер носит имя советского пилота Николая Францевича Гастелло. Когда 26 июня 1941 года его самолет был подбит вражеским снарядом, военный совершил огненный таран, направив горящую машину на механизированную колонну противника. Все члены экипажа погибли.

Ранее, 31 июля, стало известно об успешном завершении испытаний нового комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотными летательными аппаратами различных типов «Сапфир» в зоне СВО.

По имеющейся информации, РЭБ «Сапфир» может обнаружить цель на расстоянии до 30 км, а возможность устранить вражеский беспилотник появляется при сближении на расстояние от 5 км. При этом устройство способно произвести классификацию уровня опасности дрона, а также подать сигнал тревоги в случае необходимости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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