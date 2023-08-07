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Военное обозрение

Оборонные компании США создали систему Leonidas для противодействия дронам

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Источник изображения: topwar.ru

Две американские оборонные компании выразили готовность оказать поддержку Корпусу морской пехоты (МП) США в разработке систем обнаружения, отслеживания и уничтожения роя дронов, сообщает Defense News. Речь идёт об EPIRUS и Anduril Industries, специализирующихся на производстве автономных систем и соответствующего оборудования для них.

Так, по данным портала, в результате их совместных усилий была создана система «Leonidas» – портативное микроволновое оружие для борьбы с БПЛА (High Power Microwave) наряду с системой управления и координации совместных действий групп беспилотников «Lattice». Испытание этих систем проведёт лаборатория по изучению боевых операций Корпуса МП.

Стоит отметить, что принцип работы системы «Леонидас» заключается в использовании электромагнитного импульса, способного сжечь электронику беспилотного аппарата. Импульс создаёт помехи для радиосвязи, нарушая и уничтожая микросхемы БПЛА. Всё это происходит за счёт создаваемых им разрушительных напряжений и токов. В то же время, устройство может оказывать воздействие как на одиночный БПЛА, так и на целый рой беспилотников.

Что касается «Lattice», то она представляет собой операционную систему со встроенным искусственным интеллектом (ИИ), располагающую устройством, действующим в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО).

Успешная интеграция «Leonidas» и «Lattice» позволяет системе оперативно принимать и обрабатывать информацию в электронном виде, включая такие операции, как система отчёта времени, отслеживание данных, полученных с радара, равно как и осуществление других команд

– следует из совместного заявления вышеупомянутых компаний американского оборонного сектора.

EPIRUS и Anduril Industries также планируют наладить производство воздушных датчиков в рамках проекта Force Design 2030 по реструктуризации сил Корпуса Морской пехоты США.

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Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
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