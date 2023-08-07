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РИА Новости

В России начали производить дрон "Гастелло"

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Военнослужащий ВС России дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

В России начали производить дрон "Гастелло", созданный с учетом пожеланий участников СВО

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России начали производить дрон-камикадзе "Гастелло", созданный с учетом пожеланий участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости инженер-разработчик.

"Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет 5 тысяч единиц в месяц", — сказал собеседник агентства.



По его словам, дроны, собирающиеся на новой конвейерной линии, на 30 процентов состоят из комплектующих российского производства, в частности, карбоновые рамы и корпуса.

"В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах "Гастелло" будет доведено до 95 процентов", — добавил он.

Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.

Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В первые дни Великой Отечественной войны экипаж самолета ДБ-3Ф (Ил-4) под его командованием совершал боевой вылет, во время которого должен был нанести удар по скоплению немецкой техники. Гитлеровцы подбили самолет, в результате чего он загорелся, и Гастелло совершил "огненный таран" — направил машину на вражескую колонну. Весь экипаж погиб.

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Страны
Россия
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