В России начали производить дрон "Гастелло", созданный с учетом пожеланий участников СВО

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России начали производить дрон-камикадзе "Гастелло", созданный с учетом пожеланий участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости инженер-разработчик.

"Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет 5 тысяч единиц в месяц", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дроны, собирающиеся на новой конвейерной линии, на 30 процентов состоят из комплектующих российского производства, в частности, карбоновые рамы и корпуса.

"В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах "Гастелло" будет доведено до 95 процентов", — добавил он.

Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.

Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В первые дни Великой Отечественной войны экипаж самолета ДБ-3Ф (Ил-4) под его командованием совершал боевой вылет, во время которого должен был нанести удар по скоплению немецкой техники. Гитлеровцы подбили самолет, в результате чего он загорелся, и Гастелло совершил "огненный таран" — направил машину на вражескую колонну. Весь экипаж погиб.