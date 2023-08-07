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Lenta.ru

Полковник рассказал о способной защитить от атаки любых дронов военной системы

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

В России существует система, которая способна распознать приближение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) любого размера, однако на данный момент детали о ней засекречены, и пока она слишком дорогостоящая для массового внедрения. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Есть такая система, которая позволяет по магнитному излучению, которое исходит от цели, понять, что это за цель. При этом, конечно, нужно иметь большую карту электромагнитных полей, которые излучает тот или иной объект в воздухе. Имея эту карту, мы получаем сигнал, а компьютер сравнивает этот сигнал с тем, что у нас есть и выдает даже тип беспилотниками. Но это достаточно продвинутая технология, она существует на очень дорогих и сложных радиолокационных станциях», — рассказал он.

При массовом внедрении, думаю, что ее (технологии — прим. «Ленты.ру») стоимость резко снизится, и появится возможность использовать ее широко. В этом варианте уже можно будет понимать, что перед тобой не птица, а беспилотник, и таким образом принимать меры по его уничтожению

Юрий Кнутов

директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке

Он также рассказал о разработке систем импульсного оружия, однако Кнутов подчеркнул, что это «технологии завтрашнего дня».

«А на сегодняшний день можно применять достаточно устаревшие способы, в какой-то степени дорогостоящие: аэростаты, которые на большей дальности обнаруживают беспилотники и крылатые ракеты. Также расставить по городу радиолокационные станции, которые повышают дальность обнаружения», — добавил собеседник «Ленты.ру».

В ночь на 1 августа три украинских беспилотника попытались атаковать Москву: два уничтожили над Московской областью, а третий был подавлен и упал на территории «Москвы-Сити».

В ночь на 30 июля столицы достигли еще три украинских БПЛА, под утро 24 июля в Москве упали два дрона. А 30 мая атакам подверглись Москва и Подмосковье: беспилотников было около 25, некоторые удалось сбить системами ПВО, некоторые зацепились за провода или деревья, а три все же смогли долететь до Москвы.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ИТ
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