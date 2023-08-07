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Скорость ударов российских ракет вырастет с новыми системами связи

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«РИА Новости»: скорость ударов российских ракет вырастет с новыми системами связи

Новые системы связи позволят увеличить скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что для ВС РФ были разработаны коротковолновые линии связи. Благодаря им можно будет значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени.

«Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий», — указал источник.

Военный эксперт, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов, слова которого приводит агентство, коротковолновая связь (КВ) дублирует спутниковые и кабельные линии связи. При этом кабель может получить повреждения в ходе боевых действий или при чрезвычайных происшествиях.

Как подчеркнул Федутинов, КВ-связь актуальна для флота, где нет возможности протянуть кабель, или для ракетных комплексов для быстрого разворачивания на боевой позиции, оперативного получения целеуказания, полетного задания и нанесения удара по противнику.

Федутинов сообщил, что в настоящее время вопросом повышения скорости передачи данных в КВ-диапазоне занимаются многие силовые ведомства. Расширение полосы сигнала позволяет при том же количестве аппаратуры получить большие скорости. Также по его словам, повышать скорость передачи данных в КВ-диапазаоне необходимо для большей пропускной способности канала систем управления боевыми действиями.

Накануне стало известно, что ракеты малой дальности РВВ-МД2 опережают американские разработки на 5–10 лет. Как отметил редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, ракета РВВ-МД2 может атаковать любую цель с любой скоростью.

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