Экипаж бронепоезда "Енисей" восстановил более 300 км железнодорожных путей в зоне СВО

Бронепоезд «Енисей» способен поражать воздушные цели, вести наземный бой, разминировать и восстанавливать железнодорожное полотно, вести техническую разведку. Кадр из видео Министерства обороны РФ.

В Минобороны России отметили, что удалось сопроводить более 120 воинских эшелонов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экипаж бронепоезда "Енисей" Центрального военного округа (ЦВО) восстановил более 300 км железнодорожных путей в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"За время проведения СВО экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники ЦВО восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов", - отмечается в сообщении.

По данным МО РФ, специальный боевой состав задействован в проведении технической разведки, разминировании железнодорожных путей и сопровождении гуманитарных грузов для жителей освобожденных населенных пунктов в зоне СВО. Помимо огневых средств для защиты подвижного состава бронепоезд оснащен комплексами беспилотной авиации, привлекаемых для воздушной разведки пути следования в целях предотвращения нападения диверсионно-разведывательных групп и минирования железнодорожного полотна.

6 августа отмечается 172-я годовщина создания Железнодорожных войск Минобороны России.