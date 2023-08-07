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РИА Новости

Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО

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Бронепоезд "Амур" на Херсонском направлении
Бронепоезд "Амур" на Херсонском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Минобороны показало кадры боевой работы специального поезда "Волга" ЗВО в зоне СВО

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в субботу в своем телеграм-канале кадры боевой работы специального поезда "Волга" железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации.



Шестого августа в России отмечается день железнодорожных войск России. Спецпоезда подавляют диверсии в зоне спецоперации, обеспечивают доставку военнослужащих, техники, вооружения и грузов к местам назначения.

В ролике продолжительностью около 5 минут показано движение "Волги", оснащенной зенитными пулеметами, а также бойцы, просматривающие местность через прицелы стрелкового оружия.

Кроме того, демонстрируется быт бойцов-железнодорожников. В поезде работает столовая, баня, прачечная. Комфортны и условия сна – солдаты спят в вагонах, ничем не отличающихся от плацкартных в обычном пассажирском составе.

В поезде размещены несколько подразделений: минно-подрывной взвод, который занимается непосредственно инженерной разведкой, восстановительный взвод, который восстанавливает разрушенные участки железнодорожного пути, а также стрелковый взвод, который обеспечивает огневое прикрытие при работе вышеуказанных подразделений.

На вооружении "Волги" стоят спаренные 23-миллиметровые зенитные пушки, способные вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям, в том числе поражать бронированную технику ВСУ, разведывательные и ударные дроны.

В Минобороны отметили, что спецпоезд всегда идет впереди военных эшелонов и пассажирских составов, прикрывая их на самых сложных участках фронта.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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