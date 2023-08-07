Войти
РИА Новости

Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО

593
0
0
Бронепоезд "Амур" во время проведения технической разведки путей на Херсонском направлении
Бронепоезд "Амур" во время проведения технической разведки путей на Херсонском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Минобороны: бронепоезд "Енисей" ЦВО разминировал свыше трех тысяч километров ж/д путей

ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Бронепоезд "Енисей" расчистил от неразорвавшихся боеприпасов свыше трех тысяч километров железнодорожных путей в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны.

"Специальный боевой состав задействован для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной путей и сопровождения гуманитарных грузов для жителей освобожденных населенных пунктов в зоне СВО", — отметили в ведомстве.



В министерстве уточнили, что помимо огневых средств для защиты подвижного состава бронепоезд оснащен комплексами беспилотной авиации для воздушной разведки пути следования, чтобы предотвращать нападения диверсионно-разведывательных групп и минирования железнодорожного полотна.

"За время проведения СВО экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше трех тысяч километров путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов", — уточнили в ведомстве.

Бронепоезд — спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней, на платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Бронепоезд предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Кроме того, он сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.08.2019
Россия допускает, что в Японии могут появиться американские ракеты средней дальности
14.08.2018
Госиспытания "стратега" Ту-95МС с модернизированным двигателем завершатся к концу года - глава "Туполева"
12.09.2016
Минобороны России заинтересовал боевой робот "Вихрь" на шасси БМП-3
21.10.2015
Важнейший приоритет Генштаба
05.11.2014
Минобороны России: план испытаний вооружения на полигоне "Капустин Яр" успешно выполнен
21.01.2014
ЗРПК «Панцирь-С» поступили на вооружение соединения Западного военного округа
21.08.2013
Минобороны вооружится тремя сотнями «Китят»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 14:37
  • 54047
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.08 13:25
  • 1
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 12:28
  • 30
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 05.08 13:36
  • 8
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России