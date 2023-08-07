Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО

Бронепоезд "Амур" во время проведения технической разведки путей на Херсонском направлении.

Минобороны: бронепоезд "Енисей" ЦВО разминировал свыше трех тысяч километров ж/д путей

ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Бронепоезд "Енисей" расчистил от неразорвавшихся боеприпасов свыше трех тысяч километров железнодорожных путей в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны.

"Специальный боевой состав задействован для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной путей и сопровождения гуманитарных грузов для жителей освобожденных населенных пунктов в зоне СВО", — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что помимо огневых средств для защиты подвижного состава бронепоезд оснащен комплексами беспилотной авиации для воздушной разведки пути следования, чтобы предотвращать нападения диверсионно-разведывательных групп и минирования железнодорожного полотна.

"За время проведения СВО экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше трех тысяч километров путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов", — уточнили в ведомстве.

Бронепоезд — спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней, на платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Бронепоезд предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Кроме того, он сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.