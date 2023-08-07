Россия увеличила планируемые на 2023 год военные расходы до 9,7 триллионов рублей

Как сообщило информационное агентство "Reuters" в материале "Exclusive: Russia doubles 2023 defence spending plan as war costs soar" ("Эксклюзив: Россия удваивает плановые ассигнования на оборону на 2023 год из-за роста военных расходов"), Российская Федерация запланировала удвоение своих расходов на оборону в 2023 году до более чем 9,7 триллионов рублей (более 100 млрд долл), что составляет треть от всех запланированных на год государственных расходов (29,9 трлн рублей). Об этом говорится в российском правительственном документе, который оказался в распоряжении "Reuters". Документ демонстрирует, что российские расходы на войну на Украине стремительно растут по спирали и вызывают все растущее напряжение для финансов Москвы.

Новые боевые машины пехоты БМП-3, изготовленные ПАО "Курганмашзавод" (в составе АО НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех), апрель 2023 года (с) ПАО "Курганмашзавод"

Цифры проливают свет на расходы России на конфликт на Украине в то время, когда данные о бюджетных расходах по секторам больше не публикуются.

Они показывают, что только в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12%, или на 600 миллиардов рублей, больше, чем 4,98 триллиона рублей (54 миллиарда долларов), которые она изначально планировала на весь 2023 год.

Расходы на оборону за первые шесть месяцев 2023 года составили 5,59 трлн рублей, что составляет 37,3% от общей суммы 14,97 трлн рублей, потраченных бюджетом за этот период, говорится в документе. Бюджетным планом России было предусмотрено выделение в 2023 году на статью "Национальная оборона" лишь 17,1% от общего объема расходных средств.

Правительство и Министерство финансов России не ответили на просьбу прокомментировать цифры.

Рост военных расходов поддерживает умеренное восстановление экономики России в этом году за счет роста промышленного производства, но уже привел к бюджетному дефициту в размере около 28 млрд долл, что усугубляется падением доходов от экспорта.

Наращивание расходов на оборону вследствие того, что Москва проводит так называемую специальную военную операцию на Украине, может еще больше увеличить дефицит, в то время как рост оборонного производства может поглотить другие сектора и вытеснить частные инвестиции.

Расчеты Reuters на основе документа показали, что Россия потратила оборону за первые шесть месяцев 19,2% от всех первоначально запланированных расходов бюджета на 2023 год в целом.

По последним общедоступным данным, только в январе и феврале 2023 года Москва потратила на вооруженные силы 2 триллиона рублей. Общие расходы бюджета в первом полугодии текущего года на 2,44 трлн рублей превышают аналогичный период 2022 года. Согласно документу, 97,1% этой дополнительной суммы было направлено в оборонный сектор.

В документе представлена ​​новая оценка годовых расходов на оборону в 2023 году в размере 9,7 трлн рублей, что составляет одну треть от общего целевого показателя расходов бюджета в 29,05 трлн рублей и будет самой высокой долей как минимум за последнее десятилетие.

В период с 2011 по 2022 годы Россия тратила минимум 13,9% и максимум 23% своего бюджета на оборону.

Согласно документу, Россия в первом полугодии уже израсходовала 57,4% этого своего уточненного годового оборонного бюджета в 9,7 трлн рублей.

Военное производство привело к значительному восстановлению промышленного производства, и аналитики говорят, что государственные оборонные контракты были ключевым фактором восстановления экономики России и начала роста ВВП в этом году после сокращения ВВП на 2,1% в 2022 году.

Финансирование конкретных оборонных статей относится к закрытым расходам, но некоторые данные, хотя и не общедоступные, стали известны. Например, в документе показано, что в первом полугодии Россия потратила на денежное довольствие военнослужащих почти 1 триллион рублей, что на 543 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вице-премьер Правительства России Денис Мантуров заявил в июле, что оборонная промышленность теперь ежемесячно производит больше боеприпасов, чем за весь 2022 год.

Финансирование школ, больниц и дорог в этом году уже было сокращено в пользу сектора обороны и безопасности, но по мере роста доли расходов на оборону и другие бюджетные могут столкнуться с сокращениями.

"Военно-промышленный комплекс способствует промышленному росту, а "гражданские" отрасли снова замедляются", - сказал глава инвестиционного отдела "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой после опубликованных на прошлой неделе данных по промышленному производству за июнь.

Они показали рост в июне на 6,5% в годовом исчислении, в основном благодаря прошлогоднему эффекту низкой базы. При исключении сезонных факторов рост вообще является нулевым.

Экономист ЦентроКредитБанка Евгений Суворов заявил, что военная промышленность работает на полную мощность.

"Мы не знаем, каков потенциал дальнейшего увеличения выпуска танков и ракет", - написал Суворов в своем Telegram-канале MMI. - "Но мы знаем, что дальнейшее увеличение этого производства возможно только за счет оттока все большего количества кадров из других секторов экономики".

Нетто-экспортер Россия обычно имеет профицит бюджета, но будет иметь дефицит второй год подряд, при этом стоимость экспорта энергоносителей снизилась на 47% в годовом исчислении в первом полугодии.

Увеличение расходов бюджета увеличивает инфляционные риски. Центральный банк России повысил ставки до 8,5% в июле, и аналитики ожидают дальнейшего роста стоимости заимствований.

Банк России прогнозирует рост ВВП в этом году на уровне 1,5-2,5%, как и аналитики, опрошенные агентством Reuters на прошлой неделе. Международный валютный фонд в апреле прогнозировал рост ВВП на 0,7% в этом году, но глобальная изоляция ослабит перспективы России на ближайшие годы.

"Обильные фискальные "стероиды" пока неплохо помогают, но вряд ли улучшают среднесрочное или долгосрочное положение экономики", - сказал Полевой. - "Как только фискальная консолидация станет неизбежной, произойдет быстрое замедление экономического роста".