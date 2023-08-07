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РИА Новости

Источник рассказал о технологии повышения скорости российских ракет

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Зенитный ракетный комплекс ведет огонь по цели
Зенитный ракетный комплекс ведет огонь по цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Скорость ударов российских ракет вырастет с новыми системами связи для загрузки заданий

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счет новых систем связи, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени. Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий", — рассказал собеседник агентства.

Как пояснил РИА Новости военный эксперт, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов, коротковолновая связь (КВ) дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Во втором случае средства передачи сигналов могут получить повреждения, например, в бою или при чрезвычайных происшествиях.

"Поэтому КВ-связь актуальна для флота, где не протянешь кабель за кораблем, или для ракетных комплексов, которым нужно быстро развернуться на боевой позиции, оперативно получить целеуказание и полетное задание и нанести удар по противнику, а потом так же быстро сменить позицию", — пояснил эксперт.

По словам Федутинова, сегодня вопросом повышения скорости передачи данных в КВ-диапазоне занимаются многие силовые ведомства. Расширение полосы сигнала, а не наращивание числа укзополосных каналов, позволяет при том же количестве "железа" получить большие скорости.

"Повышать скорость передачи данных в КВ-диапазаоне необходимо также и потому, что вводимые в эксплуатацию системы управления боевыми действиями требуют большей пропускной способности канала", — добавил Федутинов.

Ранее в "Росэлектронике" сообщили о разработке новой радиолинии "Сатурн", которая позволит в восемь раз повысить скорость передачи данных в КВ-диапазоне без увеличения количества радиооборудования за счет расширения полосы сигнала.

В холдинге уточняли, что на испытаниях нового решения модем развивал скорость передачи данных до 57,6 килобита в секунду. Увеличение мощности передатчика до 500 ватт позволило поднять предельную скорость до 76,8 килобита в секунду, что эквивалентно использованию восьми традиционных комплексов КВ-радиосвязи с полосой 3,1 килогерца.

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