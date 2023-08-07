Источник рассказал о технологии повышения скорости российских ракет

Скорость ударов российских ракет вырастет с новыми системами связи для загрузки заданий
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счет новых систем связи, сообщил РИА Новости информированный источник.
Как пояснил РИА Новости военный эксперт, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов, коротковолновая связь (КВ) дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Во втором случае средства передачи сигналов могут получить повреждения, например, в бою или при чрезвычайных происшествиях.
"Поэтому КВ-связь актуальна для флота, где не протянешь кабель за кораблем, или для ракетных комплексов, которым нужно быстро развернуться на боевой позиции, оперативно получить целеуказание и полетное задание и нанести удар по противнику, а потом так же быстро сменить позицию", — пояснил эксперт.
По словам Федутинова, сегодня вопросом повышения скорости передачи данных в КВ-диапазоне занимаются многие силовые ведомства. Расширение полосы сигнала, а не наращивание числа укзополосных каналов, позволяет при том же количестве "железа" получить большие скорости.
Ранее в "Росэлектронике" сообщили о разработке новой радиолинии "Сатурн", которая позволит в восемь раз повысить скорость передачи данных в КВ-диапазоне без увеличения количества радиооборудования за счет расширения полосы сигнала.
В холдинге уточняли, что на испытаниях нового решения модем развивал скорость передачи данных до 57,6 килобита в секунду. Увеличение мощности передатчика до 500 ватт позволило поднять предельную скорость до 76,8 килобита в секунду, что эквивалентно использованию восьми традиционных комплексов КВ-радиосвязи с полосой 3,1 килогерца.