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ТАСС

Германия поставила Украине еще две машины для разминирования и три разведывательных БПЛА

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Источник изображения: AP Photo/ Andreea Alexandru, File

Также Берлин отправил Киеву 5 автоматизированных систем разведки и 11 противоминных плугов для танков Т-72

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине еще две бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории, три разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector, а также девять машин пограничной службы. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 5 автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, 11 противоминных плугов для танков Т-72 и 5 мобильных антенно-башенных комплексов.

О новом пакете помощи, который включает 25 старых танков Leopard 1 и 40 бронемашин Marder, было объявлено во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Стоимость нового пакета составляет €700 млн. Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. В предыдущий раз о новом пакете военной поддержки Берлин объявлял в мае. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Т-72
Проекты
NATO
БПЛА
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