Грядет многополярный мир, в котором Запад ничего не решает

Формируется новый мировой порядок, в котором решения принимают не США и Запад, пишет Sabah. По мнению автора, немаловажную роль в этом сыграла Турция. Сила держав среднего уровня и дипломатическое мастерство Анкары может привести "к многополярному миру, где царит покой и порядок".

Прекращение действия соглашения о зерновом коридоре, расширение влияния России в Африке и Китая на Ближнем Востоке, напряженность в Тихоокеанском регионе, втягивание Соединенными Штатами глобальной системы в кризис, спад ЕС и страх перед новым вооруженным конфликтом держат мир в серьезном напряжении.

В этой связи взоры мира в настоящее время прикованы к контактам президентов Турции и России Эрдогана и Путина. Потому что никто не может предсказать, в какую сторону бросит мир.

В силу этих опасений возлагаются надежды на переход мира к многополярности. Это, естественно, выводит на передний план некоторые страны. Параллельно с США, ЕС, Китаем, Россией появляется много новых центров силы, таких как Индия, Турция, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, которые тоже начинают иметь решающее значение в мировой политике.

Больше всего среди этих игроков, несомненно, выделяется Турция. Хотя атлантический блок, в который мы входим, не принимает этот факт и даже пытается препятствовать ему путем государственных переворотов, Турция своим принципом "мир больше пяти" и автономной внешней политикой особенно за последние 15 лет заставила своих друзей и врагов признать свое могущество.

К этому необходимо добавить африканскую экспансию, начавшуюся еще в 2005 году, способность решать проблемы от Ливии до Карабаха, гуманный подход к мигрантам, обмен пленными в российско-украинском конфликте и роль в зерновом коридоре.

В мире, где Нобелевская премия мира вручается Обаме, эту награду даже просто за обмен пленными следовал бы дать президенту Эрдогану.

Тем не менее оппозиция и некоторые интеллектуалы в нашей стране до сих пор игнорируют складывающуюся картину, не говоря уже о слепоте глобального масштаба. Однако Запад, который до вчерашнего дня атаковал и маргинализировал Турцию, осознает этот факт, хотя не желает этого. Не знаю, есть ли какой-либо скрытый расчет, но на Западе в последнее время весьма воодушевлены восхождением Турции. Тем не менее нужно сохранять осторожность. Примечателен в этом отношении анализ, опубликованный два дня назад на "Си-эн-би-си" (CNBC), ведущем средстве массовой информации США.

В этом анализе подчеркивается, что президент Турции Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман стоят за обменом пленными между Россией и Украиной, при этом также озвучивается тот факт, что "формируется новый порядок, при котором решения больше не принимаются Западом". Это указывает на начало новой эры для мира.

Особое внимание обращают на себя следующие строки относительно будущего: "Подъем средних держав сигнализирует о новом мире, в котором решения принимают не только США и Запад, а более мелкие государства не вынуждены связывать себя с Россией и Китаем".

В том, что мир подошел к этой точке, Турция сыграла серьезную роль. Опять же базирующийся в США журнал "Ньюсуик" (Newsweek) отметил, что президент Эрдоган позиционировал Турцию как архитектора мира, и добавил: "Турецкий лидер взял на себя ведущую роль в снижении напряженности в Черном море".

И в контексте переговоров о членстве Швеции в НАТО западные СМИ обратили внимание на политическое влияние президента Эрдогана. Авторы "Монд" (Le Monde) даже заметили: "И для президента Эрдогана, настоящего мастера сроков, еще один безумный день переговоров закончился..."

Если дипломатическое мастерство Турции и предложение "более справедливого мира" соединится с силой "держав среднего уровня" и российско-украинский конфликт прекратится, это будет означать, что "многополярный мир, в котором царит покой и порядок, возможен". В противном случае человечество в будущем не ждет ничего хорошего.

Автор: Махмут Овюр (Mahmut Övür)