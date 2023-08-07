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ТАСС

Politico: для обучения применению F-16 отобрали группу из восьми украинских летчиков

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Источник изображения: AP Photo/ Gregorio Borgia, архив

Пока неизвестно, когда пилоты начнут проходить подготовку, уточняет газета

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Группа в составе восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе по их подготовке к применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, сроки начала обучения пока не установлены. Об этом сообщила в пятницу газета Politico.

Как отмечается в публикации, "определена первая группа украинских летчиков, которые примут участие в обучении применению F-16". По сведениям источников издания, "восемь украинских летчиков, которые свободно владеют английским, готовы к началу обучения применению истребителей, как только официальный план подготовки будет составлен европейскими союзниками и утвержден США". В статье констатируется, что "конкретные сроки этого пока остаются неясными".

Источник издания из числа должностных лиц США также отметил, что "20 летчиков, которые на каком-то уровне говорят по-английски, могут начать обучение на языковых курсах в Соединенном Королевстве уже в этом месяце". "Суммарно 32 украинских пилота, которых хватает на две эскадрильи, были выбраны для потенциального участия в программе подготовки, однако владение английским остается проблемой", - говорится в статье. В ней не уточняется, кто именно отбирает украинских летчиков для участия в программе.

"Коалиция в составе 11 стран НАТО поможет украинцами в обучении применению американских боевых самолетов, большая часть подготовки, как ожидается, будет проходить в Дании и Румынии, - сообщается в материале. - Администрация [президента США Джо] Байдена по-прежнему ожидает от европейских союзников официального предложения относительно подготовки, однако чиновник США заявил, что Вашингтон "надеется" на поступление этого запроса в ближайшие недели". Как полагают журналисты издания, "украинские должностные лица обещали, что не будут применять F-16 для полетов над суверенной территории России и бомбардировок объектов".

Как заявил в конце июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, страны Запада все еще продолжают определять сроки начала программы обучения украинских военных летчиков применению истребителей-бомбардировщиков F-16.

Как отметил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая на встрече с Defense Writers Group министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его словам, предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. 

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Дания
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Румыния
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Продукция
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Проекты
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