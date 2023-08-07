В РВИО рассказали о возможности ядерных испытаний

РВИО: ядерные испытания России могут стать ответом на желание Запада нанести ей поражение

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Московский договор 1963 года о запрете испытаний ядерного оружия открыл дорогу к разоружению и снятию напряженности между великими державами, однако сегодня весь этот прогресс нивелирован желанием Запада нанести РФ стратегическое поражение, что даёт ей право на возобновление таких испытаний, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ровно 60 лет назад, 5 августа 1963 года, СССР, США и Великобритания подписали в Москве Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. На сегодняшний день к нему присоединилось 131 государство.

Выступая перед Федеральным собранием в феврале 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов. В связи с этим российский лидер поручил Минобороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

"Московский договор 1963 года был первым шагом, позволившим начать переговоры по сокращению ядерных вооружений. Сегодня же всё изменилось - после начала СВО страны НАТО заявили, что желают нанести России "стратегическое поражение". Выходит, что Вашингтон открыто мечтает о нашем разгроме, выходит из всех договоров по разоружению, снабжает нашего противника военной техникой и в то же время желает проводить инспекции на наших ядерных объектах, при этом не пуская нас на свои объекты – это просто театр абсурда!" - сказал Мягков.

Собеседник агентства отметил, что в случае, если Москва решится на ядерные испытания, речь будет идти о подземных взрывах, которые не запрещаются Московским договором. При этом историк напомнил, что сами США так и не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 года, который запрещает и подземные испытания.

Мягков отметил, что все компоненты ядерной триады необходимо держать "наготове", поскольку сегодня противник не отказывается от планов хотя бы частично снизить российский ядерный потенциал.

Исторические предпосылки

Говоря об историческом контексте подписания Московского договора, научный директор РВИО отметил, что оно стало возможным, поскольку к началу 1960-х годов в США осознали, что Советский Союз не является "мальчиком для битья" в ядерной сфере. Тревожным звонком для Вашингтона стал произошедший ранее в 1962 году Карибский кризис, когда политика США поставила мир на грань ядерной войны.

"Это стало сигналом для Штатов, что необходимо начать как-то договариваться с Москвой о контроле и сокращении ядерных вооружений и одним из первых шагов в этом направлении может стать запрет их испытаний в атмосфере, космосе и под водой", - рассказал историк.

Другим веским аргументом стал ущерб, который такие испытания наносили экологии Земли. "Когда американцы взорвали свою атомную бомбу на атолле Бикини, ядерные осадки выпадали на расстоянии в тысячи миль и смертельный пепел обрушился в том числе на японских рыбаков, что стало очень сильной символической аналогией с ударом тех же США по Хиросиме и Нагасаки. Мировая общественность была сильно обеспокоена таким развитием событий", - сказал он.

Потенциальные риски

Говоря о рисках, которые может повлечь за собой возобновление ядерных испытаний, Мягков отметил, что подземные взрывы продолжались вплоть до подписания ДВЗЯИ в 1996 году, что никак не мешало процессу разоружения – в 1991 году СССР и США был подписан договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а в 1993 – СНВ-2.

По мнению историка, тогда США проявляли здравый смысл, осознавая, что стороны достигли ядерного паритета: "Поэтому не думаю, что и сейчас сам факт проведения нами таких испытаний приведёт к эскалации напряженности и без того обострённой обстановке".

В то же время Мягков подчеркнул, что даже если Россия когда-то и пойдёт на такой шаг, она сделает это вынуждено, как ответ на агрессивные действия со стороны Запада.

"Конечно, на такой шаг мы можем пойти не от хорошей жизни, нас вынуждает коллективный Запад, чей совокупный ядерный потенциал больше российского. Мы должны защищаться так, как можем в сложившейся ситуации – мы идём исключительно на ответные шаги", - заключил собеседник агентства.