Новые космические войны НАТО: просто еще одно поле боя

Новый центр передовых технологий в области космических исследований и анализа угроз скоро откроется во французском городе Тулузе.

Рядом с будущим зданием штаба космических войск, которое в настоящее время строится в Тулузе, в 2025 году будет завершено строительство еще одного здания, новый Центр передовых технологий НАТО. Интересно, что обе постройки будут расположены неподалеку от Национального центра космических исследований Франции (CNES). Получается "хаб" — новое средоточие научных, промышленных и военных специалистов. Потому что новый Центр передовых технологий НАТО будет заниматься именно проведением космических операций. Североатлантический альянс официально предоставил соответствующее разрешение на строительство такого центра на последнем саммите в Вильнюсе, положив конец многомесячным дискуссиям. В качестве кандидата для размещения нового Центра выступала также Германия, но победу одержала Франция. Задачей нового Центра станет "содействие формированию концептуального мышления в западных армиях" в целом, но главная его задача — анализ космических угроз. Союзники по НАТО начали делать то, что давно пора было сделать — они начали согласовывать свои концепции обороны.

Поле боя расширилось в космос

С 2019 года космическое пространство (на высоте более 100 км) рассматривается НАТО как "пятая среда" для военных операций наряду с наземной, морской, воздушной и кибернетической средами. Впрочем, новости тут нет: с середины 2010-х годов космос рассматривается военными как место потенциального противостояния. Во Франции Комитет по оборонной этике уже вынес заключение по космической обороне: "Защита французских интересов может законно осуществляться в космосе, из космоса и с помощью космоса", — пояснил председатель комитета Бернар Пешёр (Bernard Pêcheur). Но при этом нужно отметить, что концепция собственных французских военно-космических операций пока еще не определена.

"Мы будем создавать концепции, думать о доктрине, т.е. о том, как использовать эту концепцию, обучать людей и работать над обратной связью. Это система полного цикла", — объясняет полковник Тьерри Шапо (Thierry Chapeaux), который вскоре возглавит этот самый новый Центр. Среди поставленных задач будет и следующая: определить, чем будет заниматься центр, а также то, как обретенные им новые знания могут применятся в обороне. Центр должен представить свои предложения по подготовке доктрины космических операций "через два-три года". Работа не начинается с нуля, поскольку некоторые армии стран НАТО, включая вооруженные силы Франции, уже имеют свои военно-космические силы, включая соответствующие командные центры. В работе руководящего комитета Центра передовых технологий НАТО принимают участие 15 из 31 страны-союзницы. Увы, в НАТО этой тематикой владеет лишь небольшое число специалистов: всего в военных организациях альянса работает не более тридцати человек, обладающих соответствующими компетенциями. В отличие от более традиционных сфер военного дела, военно-космический потенциал альянса не сведен в единую систему в рамках союзного командования. Каждая страна остается независимой в военно-космической сфере и предоставляет свои ресурсы в соответствии с потребностями альянса.

Войны на земле, в космосе и даже во всех измерениях

В ближайшее время к работе этой структуры должны подключиться и США. Формально армии США необходимо было дождаться аккредитации (разрешения на работу) в центре. Но командование военно-космических сил США не стало ждать, пока его партнеры займутся детальным изучением доктрины. "То, как мы проводили космические операции в начале космической эпохи, уже не вписывается в современный контекст, — заявил недавно во время проведенной в Институте Митчелла дискуссии генерал Шоу (Shaw), заместитель командующего космическими войсками. Для космического командования речь теперь идет не просто о поддержке других военных операций, таких как разведка или связь, а о защите и обороне в "географическом пространстве". Генерал Шоу выступает за переход к "динамическим" космическим операциям. "Это может стать наиболее принципиальным изменением доктрины, которое мы сможем увидеть в ближайшие четыре-пять лет", — заявил он.

Центру передовых технологий НАТО предстоит осмыслить грядущие изменения в космической сфере и добиться согласования подходов и дефиниций между союзниками. Например, нет четкого понятия "недружественного" поведения в космосе. "Ни в одном документе космического права нет определения „недружественного поведения“. Различные действующие соглашения и принципы ООН, которые касаются космического пространства, на сегодняшний день не дают однозначного определения", — отмечается в специальной инструкции по военно-космическому праву, выпущенной во Франции. Западные юристы пытаются и на космос перенести привычные правовые нормы. Нельзя сказать, что космическое пространство сейчас является полностью "неправовой территорией", но юридическое определение разрешенных в космосе военных операций все еще остается нечетким. Например, международный договор 1967 года запрещает размещение в космосе оружия массового уничтожения, но юристы и тут нашли выход: хранение такого оружия в космосе не запрещено.

"Вся проблема в том, что многие элементы космической техники могут применяться и в мирных, и в военных целях. Это техника двойного назначения. А четкого разграничения между тем, что является военной деятельностью в космосе, а что мирной — такого разграничения пока нет. И это приводит к трудностям", — говорит генерал Адам, член командования космическими силами.

Уроки украинского конфликта: космос как сфера боевых действий

Центр также поставил перед собой задачу сделать выводы из украинского конфликта: ему предстоит определить роль космической разведки, уточнить возможности военного применения спутниковой связи... "Количество элементов двойного назначения в космической сфере просто поразительно", — подчеркивает генерал Адам. Здесь бок о бок работают гражданские специалисты и военные. Их интересы взаимосвязаны. "Мы осознаем это: от двойственности космических средств никуда не деться", — продолжает Адам. Например, за работоспособность спутников Starlink, предоставленных в распоряжение украинской армии, отвечает компания SpaceX, а не вооруженные силы. Неизбежное присутствие в космосе гражданских специалистов также ставит вопрос об их статусе в условиях военного времени: эти люди будут считаться участниками военных действий или нет?

Кроме того, происходит изменение подхода к ВКС, военно-космическим силам. "Раньше мы рассматривали стратегическое применение космического потенциала, — продолжает генерал Адам. — Но на Украине мы увидели тактическое применение этого потенциала, которое требует совершенно иных схем принятия решений".

Получается, что военное командование должно пересмотреть организацию своей работы, чтобы в режиме реального времени обеспечить поддержку своих войск со стороны спутников. Вопрос может показаться техническим. Но это не так. Североатлантический альянс собирается вести со своими врагами войну во множестве сфер и в разных средах, включая космос. Если НАТО во всех них хочет добиться превосходства, необходимо развить координацию. И об этом надо задуматься немедленно.