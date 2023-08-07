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ТАСС

Посол РФ считает, что Британии придется признать провал контрнаступления Украины

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Посол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин.
Источник изображения: Юрий Михайленко/ ТАСС

Андрей Келин ометил, что Лондон пока пытается с этим не соглашаться

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Лондон рано или поздно будет должен признать провал украинского контрнаступления, хотя пока и пытается с этим не соглашаться. Такое мнение выразил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNN International.

"Я читаю сообщения британского Министерства обороны, в которых утверждается, что украинцы двигаются вперед. Это неверно", - сказал посол. "Они ничего не добились этим контрнаступлением", - подчеркнул дипломат.

Келин указал, что Лондону рано или поздно придется признать этот факт. "Рано или поздно власти Британии признают правду, которая заключается в том, что контрнаступление не было успешным", - отметил он.

Келин подчеркнул, что утверждения о том, что российские силы также якобы были вынуждены выйти из Киевской области в апреле 2022 года полностью не соответствуют действительности. "Мы были очень близки к соглашению. Власти и президент Украины [Владимир Зеленский] попросили нас выйти из Киевской области, и мы сделали это в качестве жеста доброй воли. Но сразу после этого украинцы сказали - никакого соглашения, и что они будут воевать", - указал он.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями африканских стран в июне напомнил, что украинские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода российских войск от Киева Украина выбросила его на "свалку истории". Президент показал африканским лидерам этот документ, который включал 18 статей и приложения. В нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВС Украины потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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