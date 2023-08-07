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Военное обозрение

Западная пресса: Израиль анонсировал закупку у одной из оборонных компаний страны 155-мм снарядов для обеспечения нужд своей армии

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Израиля объявило о закупке у одной из оборонных компаний страны снарядов калибра 155-мм в количестве сотен тысяч штук американского производства для обеспечения защиты своих северных границ, сообщает Defense News.

Как отмечает портал, речь идёт об артиллерийских снарядах M107-A3, которые получит корпус Армии обороны Израиля. Их производством займётся израильский частный оборонный концерн Elbit Systems.

Стоит отметить, что Израиль пошёл на этот шаг с тем, чтобы оказать содействие Вашингтону, который намерен выкупить у израильского государства эти 300 тыс боеприпасов и перенаправить их Киеву. Это также подтверждается и действующим между двумя странами соглашением, согласно которому Израиль также может использовать их для проведения своих военных кампаний.

Что касается сроков отправки этих боеприпасов Киеву, то, как уточнил глава израильского оборонного ведомства, произойдёт это не ранее чем в следующем году.

Кстати говоря, ситуация на северной границе Израиля остаётся весьма напряжённой, что объясняется, главным образом, конфликтом между ЦАХАЛом и Хезболлой* (террористическая организация, запрещённая на территории РФ).

А вот что высказал по этому поводу глава управления производства и поставок Министерства обороны Израиля Зеэв Ландау:

Соглашение с Elbit Systems будет несомненно способствовать укреплению Армии обороны нашей страны, с одной стороны, вливая сотни миллионов шекелей в местное производство, с другой стороны. Все эти меры позволят укрепить нашу оборонную промышленность
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Украина
Компании
Elbit Systems
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