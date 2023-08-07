Войти
Интерфакс-АВН

NASA объявило состав экипажа миссии Crew-8 на МКС

359
0
0
Космонавт Константин Гребёнкин
Космонавт Константин Гребёнкин.
Источник изображения: novosti-kosmonavtiki.ru

В состав экипажа входит российский космонавт Константин Гребёнкин

Вашингтон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу обнародовало состав экипажа восьмой регулярной миссии пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), запуск корабля запланирован на начало 2024 года.

"Астронавты NASA командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт и специалист миссии Дженетт Эппс, а также космонавт "Роскосмоса" специалист миссии Александр Гребёнкин присоединятся к членам экипажей 70-й и 71-й долгосрочных экспедиций на станции в начале 2024 года для проведения широкого спектра эксплуатационной и научно-исследовательской деятельности", - говорится в сообщении на сайте управления.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребёнкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
06.03.2023
Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым пристыковался к МКС
20.09.2021
The New York Times (США): Россия открывает новые рубежи в космосе, снимая там первый полнометражный фильм
02.06.2020
«Батут работает»: Маск припомнил старую шутку из России
29.05.2020
Рогозин назвал унизительным для США полеты на российских «Союзах»
23.12.2019
Кандидаты на вылет: когда станет обыденным космический туризм
23.12.2019
Американский корабль впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме
02.09.2019
Европа использует Россию как подстраховку от США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 14:37
  • 54047
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.08 13:25
  • 1
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 12:28
  • 30
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 05.08 13:36
  • 8
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России