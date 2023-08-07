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Известия.ru

Reuters сообщил о разработанном ЭКОВАС плане интервенции в Нигер

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Balima Boureima

Военное командование государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план возможной интервенции Нигера. Об этом 4 августа сообщило агентство Reuters.

По словам источника в организации, окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать главы стран ЭКОВАС.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вряд ли вмешательство внерегиональных сил сможет изменить ситуацию в Нигере к лучшему.

Днем ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

30 июля страны ЭКОВАС договорились заморозить активы участников мятежа, членов их семей и пособников, закрыть границы с Нигером и приостановить финансовую помощь стране. Сообщество потребовало выполнить требования законных властей в течение недели.


26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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Страны
Нигер
Россия
США
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