Путин посетит Турцию. Вот какие вопросы будут в его повестке дня

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, условившись о визите российского лидера в Турцию, пишет Cumhuriyet. В этой связи редакция издания побеседовала с экспертами о том, чего стоит ожидать от этой встречи. По их мнению, на передний план может выйти мир на Украине.

Одним из итогов телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина стал предстоящий визит российского лидера в Турцию. Директор Центра стратегических исследований "Ата" Волкан Оздемир выражает свои ожидания: "Возможно новое соглашение о зерновом коридоре". Посол в отставке Улуч Озюлькер отмечает: "Турция – единственная страна, способная контактировать с Зеленским и Путиным. Президент России в двустороннем разговоре может вывести на передний план мир".

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. В СМИ нашла отражение информация о том, что лидеры обсудили украинский конфликт и черноморскую зерновую инициативу. Переговоры лидеров в интервью Cumhuriyet прокомментировали директор Центра стратегических исследований "Ата" (ATASAM) Волкан Оздемир (Volkan Özdemir) и посол в отставке Улуч Озюлькер (Uluç Özülker).

"Цель России в зерновом коридоре заключалась в том, чтобы быть крупнейшим поставщиком продовольствия на мировом рынке и обеспечить доставку пшеницы из Украины своим союзникам", – отметил Оздемир. Однако зерно, по его словам, в основном шло в Европу и приносило доход Киеву, поэтому Москва не продлила соглашение, поскольку "не хотела делать такой жест ради Украины и ЕС".

Подчеркнув, что для продления зерновой сделки Россия потребует соблюдать все условия соглашения, Оздемир продолжил: "Она заявит о том, что коридор не достиг своей цели. Речь пойдет о вероятности достижения договоренности. В таком случае возможно подписание нового соглашения о зерновом коридоре".

"Жизненно важно для Турции"

Эксперт также напомнил об атаках в Черном море после расторжения зернового соглашения, отметив: "Для Турции жизненно важно, чтобы в Черном море царил мир, защищаемый конвенцией Монтрё о проливах при неукоснительном выполнении ее условий, чтобы смягчающее посредничество и такие соглашения, как зерновой коридор, способствовали снижению напряженности. Я не думаю, что в НАТО произойдет раскол. В альянсе есть страны, которые хотят, чтобы соглашение о зерновом коридоре продолжалось, прежде всего США".

"На передний план может выйти мир"

По выражению посла в отставке Улуча Озюлькера, одной из причин приезда Путина в Турцию является конфликт на Украине. "Турция на данный момент является единственной страной, способной контактировать с Зеленским и Путиным. Оба президента действительно доверяют Эрдогану, поэтому Путин в двустороннем разговоре может вывести на передний план мир".

Полагая, что Россия готовится к новому глобальному ходу, Озюлькер отметил: "Россия хочет направить экспорт зерна на Дальний Восток. Важнейшим пунктом с этой точки зрения является Черное море. Также существует вероятность создания условий, в которых США смогут оказывать давление на Турцию для получения доступа в Черное море".