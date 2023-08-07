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ТАСС

NBC сообщил о разочаровании США в контрнаступлении ВСУ

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

По данным телеканала, несколько чиновников не понимают, почему Украина воздерживается от развертывания части наиболее тренированных и экипированных подразделений

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американские чиновники разочарованы темпами украинского контрнаступления и не понимают, почему Киев не задействует хорошо обученные подразделения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на опрошенных им сотрудников администрации.

По сведениям телеканала, некоторые чиновники разочарованы ходом контрнаступления, в результате которого "удалось взять под контроль менее 100 кв. миль территории". Несколько представителей в частном порядке выражали разочарование тем, что Украина воздерживается от развертывания части наиболее тренированных и экипированных подразделений, добавляет NBC.

По словам неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон и союзники дали Киеву все, о чем он просил для контрнаступления, включая 500 танков и сотни бронемашин. Чиновники и эксперты ожидают, что попытка прорыва через российские линии на востоке и юге почти неминуемо приведет к большим потерям ВСУ.

По мнению экс-посла США на Украине Уильяма Тейлора, есть риск того, что нерадужные выводы об украинских перспективах могут стать самосбывающимся пророчеством. "Если здесь будет бытовать мнение, что Украина не сможет победить, тогда мы не будем предоставлять им необходимое для победы", - считает Тейлор. 

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Страны
США
Украина
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