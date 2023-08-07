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ТАСС

Росгвардия сможет иметь на вооружении военную технику

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Директор Росгвардии Виктор Золотов
Директор Росгвардии Виктор Золотов.
Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Используемый в настоящее время в законе термин "оружие" (устройства и предметы, предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) заменяется термином "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, используемый в настоящее время в законе термин "боевая техника" заменяется на "военная техника", под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.

Такую технику росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, если водитель отказывается остановиться, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования, для пресечения движения беспилотников. 

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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