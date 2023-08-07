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ТАСС

WP: ВСУ задействовали второй эшелон в Запорожской области

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Как отмечает военный аналитик Роб Ли, такое решение было принято на фоне ожесточенных боев

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили задействовать резервные силы для продвижения на запорожском направлении. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на военного аналитика Роба Ли.

"Последняя неделя боевых действий была важна, потому что они [Киев] решили задействовать свой второй эшелон войск. Пока неясно <...>, сложились ли условия для прорыва. Мы ждем и наблюдаем", - приводит издание слова аналитика.

Как отмечает газета, такое решение было принято на фоне ожесточенных боев. Решение использовать резервы стало импровизацией ВСУ для осуществления контрнаступления, уточняет издание.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN признал, что контрнаступление отстает от графика, мотивировав это нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. 

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