Польша вновь не смогла защитить свое небо

Инцидент с белорусскими вертолетами выявил недостатки в системе противовоздушной обороны Польши, заявил изданию Fakt генерал Роман Полько. О произошедшем стало известно от местных жителей, а не от военных, говорит бывший командир спецподразделения "Гром" и перечисляет другие промахи Польши.

Камиль Яворский

1 августа белорусские военные вертолеты безнаказанно зашли в польское воздушное пространство и изрядно напугали жителей приграничных территорий. Инцидент выявил недостатки в системе противовоздушной обороны Польши. Об этой опасной провокации портал Fakt побеседовал с бывшим командиром специального подразделения "Гром" генералом Романом Полько (Roman Polko). Мы задали опытному военному прямой вопрос: "Должны ли мы сбивать вертолеты Лукашенко?"

На провокацию белорусской армии ни во время, ни сразу после инцидента с польской стороны никакой реакции не последовало. О том, что в польским небе появились два вертолета: штурмовой и транспортный, стало известно от местных жителей и журналистов.

Как отреагировали польские власти? Сначала Оперативное командование видов Вооруженных Сил выпустило сообщение, в котором говорилось, что нарушения польского воздушного пространства не было. Однако спустя несколько часов Министерство обороны признало, что белорусские вертолеты действительно летали над Польшей.

Белорусские вертолеты над Польшей. Объяснения Минобороны

В запоздавшем сообщении Минобороны уточнялось, что "нарушение границы произошло в районе Беловежа на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение объектов радиолокационными системами".

То, что не удалось обнаружить военным, увидели жители приграничных территорий, которые и предупредили о вертолетах с белорусскими опознавательными знаками. Люди фотографировали нарушителей и выкладывали снимки в интернете.

"Я ехала на велосипеде в сторону поселка Наревка. Одна из этих машин в течение нескольких минут как будто бы вела меня. Она летела очень низко, если бы не листья на деревьях, я могла бы установить зрительный контакт с пилотом", – говорила пани Катажина, чей дом расположен в непосредственной близости от границы.

Генерал Полько объясняет, в чем проблема

Оценить инцидент мы попросили бывшего командира спецподразделения "Гром" Романа Полько. "После ситуации с падением ракеты в Пшеводуве нам говорили, что теперь наконец-то будут утверждены соответствующие процедуры, что произойдет доработка всех необходимых деталей. Тогда стало понятно, что у нас имеется определенная проблема и нужно принимать меры. А теперь оказывается, что до сих пор ничего не сделано", – отвечает генерал Роман Полько на наш вопрос о том, какой должна быть правильная реакция Польши на эту провокацию.

Стоит отметить, что Белоруссия ранее сообщала об учениях вблизи границы. По словам генерала Полько, с того момента, как белорусская сторона объявила об учениях, Польша должна была также начать маневры в этом районе и максимально повысить бдительность.

Но и этого недостаточно. Что нужно еще? "Нужно перебросить туда радиолокационные системы. У нас ведь есть система очень короткого и короткого диапазона действия. У нас есть комплекс Pilicа. Ситуацию можно было спокойно контролировать с помощью этой системы", – объясняет генерал Полько.

Генерал добавляет, что, конечно, одной радиолокационной системой защитить каждый метр границы не получится, но мы можем построить систему, которая позволяет мгновенно реагировать на такие случаи. "Очень странно, что в ситуации, когда с той стороны границы проводятся учения и нам известна территория этих маневров, не были задействованы инструменты, которыми мы располагаем", – подчеркивает опытный командир.

Вертолеты над Беловежем: в случае отсутствия реакции их следовало сбить

Как добавил бывший командир "Грома", министр обороны должен был связаться с МВД. У нас есть спецслужбы, пограничники, полиция – все они должны быть проинформированы о том, что в Белоруссии проходят учения, между ними должна быть налажена связь.

"Если что-то происходит, дежурная оперативная служба должна об этом быстро сообщать. Было бы хорошо, чтобы эта информация в режиме реального времени попадала к военному, уполномоченному принимать соответствующие решения", – пояснил генерал.

Мы спрашиваем генерала, следовало ли сбить эти вертолеты в польском небе? Он вспоминает наделавший шуму инцидент восьмилетней давности. 24 ноября 2015 года недалеко от турецко-сирийской границы F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24. Турки, которые являются членами НАТО, заявили, что российский истребитель был сбит в турецком воздушном пространстве. Была информация, что он пробыл там 17 секунд. Русские утверждают, что самолет находился над территорией Сирии.

"Когда на территорию Турции из Сирии влетел российский бомбардировщик, он был сбит, и все. Единственное, что тогда обсуждалось, это то, где именно он был сбит – над территорией Сирии или над территорией Турции. А что мы видим у нас? Белорусские вертолеты нагло залетают в наше пространство. Мы должны были на это среагировать, предупредить нарушителей. А если бы те не ответили, их тоже следовало бы сбить", – говорит генерал Полько.

И уточняет, что если белорусские вертолеты, которые пересекли границу, не подчиняются командам, их следует предупреждать по радио или выстрелами, а если они не реагируют на предупреждения, то их можно сбить, поскольку у нас есть все полномочия по защите суверенитета собственной страны, и мы не знаем, каковы намерения нарушителей.

Генерал Полько: это как минимум странно

Наш собеседник также перечисляет другие промахи, допущенные польской стороной в связи с этой провокацией Белоруссии. Военный объясняет, что у нас тоже есть самолеты F-16, которые в такой ситуации должны активизировать свои полеты в этом районе, чтобы наблюдать за тем, что происходит у наших соседей.

"Мы неизвестно для чего следим за сотней человек из группы „Вагнер", но при этом не видим переброски тяжелой техники, вертолетов? Это как минимум странно", – замечает генерал.

Бывший командир "Грома" также комментирует заявление, которое через много часов после инцидента все-таки сделало Министерство обороны. Оно сообщило, что министр Мариуш Блащак "поручил увеличить количество военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты".

"По меньшей мере, странно и то, что министр объявляет о переброске вертолетов. Это не его дело – развертывать войска, его задача – принимать системные и организационные решения. А не командовать отдельными подразделениями и указывать, где они должны находиться. Он должен ставить задачи оперативному командующему", – объясняет генерал Полько.