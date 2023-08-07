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Владимир Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 4 августа. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд СВО.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что данное решение позволит ускорить неотложные малые закупки для воинских частей, исключив волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными.

Сейчас Минобороны и определенные правительством спецзаказчики (МВД, МЧС, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСО, ФСИН, ГУСП, Росрезерв), а также подведомственные им госучреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также для выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.

Закон допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Новый механизм позволит осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов, цитирует "РИА Новости" пояснительную записку.

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Минoбороны РФ
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Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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