Минобороны: ВСУ потеряли более 43 тысяч военных с начала контрнаступления

Минобороны РФ: украинская армия потеряла более 43 тысяч военных с начала контрнаступления
МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 43 тысяч военных с начала контрнаступления.
Кроме того, по данным министерства, ВСУ за этот период потеряли свыше 4 900 единиц вооружения, включая 26 самолетов и девять вертолетов.
Уточняется, что была уничтожена 1 831 вражеская бронемашина, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
Также украинские войска за два месяца потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 САУ из Польши, США, Франции и Германии.
Ранее радио Sputnik писало, что ВСУ задействовали второй эшелон сил в Запорожской области.