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РИА Новости

Минобороны: ВСУ потеряли более 43 тысяч военных с начала контрнаступления

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Раненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Минобороны РФ: украинская армия потеряла более 43 тысяч военных с начала контрнаступления

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 43 тысяч военных с начала контрнаступления.

"С начала так называемого киевским режимом "наступления" в течение июня-июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих. Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах", – говорится в сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, по данным министерства, ВСУ за этот период потеряли свыше 4 900 единиц вооружения, включая 26 самолетов и девять вертолетов.

Уточняется, что была уничтожена 1 831 вражеская бронемашина, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.

Также украинские войска за два месяца потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 САУ из Польши, США, Франции и Германии.

Ранее радио Sputnik писало, что ВСУ задействовали второй эшелон сил в Запорожской области.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
Компании
M777
Минoбороны РФ
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