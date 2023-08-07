Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники

Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и ЧОП пресекать движение беспилотников

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН), а также организации ведомственной охраны получают право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле. Кроме того, полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.

Такие полномочия получают и работники частных охранных организаций, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.