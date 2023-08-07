Войти
РИА Новости

Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники

371
0
0
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и ЧОП пресекать движение беспилотников

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН), а также организации ведомственной охраны получают право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле. Кроме того, полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.

Такие полномочия получают и работники частных охранных организаций, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.06.2023
Запрещенный прилёт: что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье
23.06.2022
Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море
30.09.2020
Сбили в стаю: военные объединили на учениях группы беспилотников
28.09.2020
Бой по новым правилам: что увидел президент на учениях «Кавказ-2020»
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
05.10.2017
Александр Пухненков, «Астейс»: «Если после подрыва экипаж жив, это самая высокая оценка нашего труда»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 14:37
  • 54047
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.08 13:25
  • 1
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 12:28
  • 30
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 05.08 13:36
  • 8
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России