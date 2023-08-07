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РИА Новости

Путин подписал закон о повышении призывного возраста

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Военнослужащие в сборном пункте
Военнослужащие в сборном пункте.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет, таким образом верхний порог увеличивается на три года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.

При рассмотрении в Госдуме в первом чтении документ предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены.

Контракт в условиях ЧС

Документом предусматривается, что с военнослужащим, проходящим службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых ВС РФ, другими войсками и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на один год или меньше. При этом указанный контракт может быть заключен с призывником не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы.

Уточняется, что в период мобилизации, военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, при использовании ВС РФ за пределами территории России контракт о прохождении военной службы может быть заключен с призывником или гражданином, не пребывающим в запасе, на один год, а с гражданином, пребывающим в запасе - на один год или меньший срок.

Спецгупы на охране порядка

Документ также устанавливает, что в период мобилизации, военного положения, в военное время специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) будут привлекаться к охране общественного порядка. Уточняется, что такие предприятия будут создаваться высшими должностными лицами субъектов по решению президента России.

ГУП будут исполнять функции по содействию правоохранительным органам, органам федеральной службы безопасности и органам военного управления в охране общественного порядка, в защите границы РФ, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями.

Таким предприятиям может быть передано во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны. Работники предприятий получают право пресекать работу беспилотников, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

Кроме того, закон наделяет ведомственную охрану правительства Москвы правом содействовать правоохранительным органам в охране общественного порядка, при этом она может использовать боевое стрелковое оружие.

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