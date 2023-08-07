Welt: Германия затягивает отправку Украине военной помощи

Издание напоминает, что Берлин объявил о новом транше военной помощи объемом €2,4 млрд в мае - перед визитом президента Украины Владимира Зеленского

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Власти Германии затягивают отправку обещанного Украине в мае пакета военной помощи. С таким утверждением выступила газета Die Welt со ссылкой на результаты собственных подсчетов.

Издание напоминает, что Берлин объявил о новом транше военной помощи объемом €2,4 млрд в мае - перед визитом президента Украины Владимира Зеленского. В статье отмечается, что Берлин пообещал доставить оружие в рамках нового пакета в кратчайшие сроки, но к сегодняшнему дню "Украина мало что получила из этого".

Данные газеты при этом во многом совпадают со списком, который правительство ФРГ регулярно обновляет на своем сайте. И официальные, и неофициальные источники подтверждают, что Берлин отправил Киеву лишь 10 танков Leopard 1 из 110 обещанных весной. Также Welt указывает, что Украина до сих пор не получила четыре системы ПРО IRIS-T в дополнение к двум уже поставленным. Из 20 бронемашин Marder с мая не было отправлено ни одной, из 18 зенитных самоходных установок Gepard - 12.

В последний раз список поставленного Киеву оружия обновлялся 28 июля.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. ФРГ является вторым поставщиком вооружений после США. Проблемы с поставками, о которых пишет Welt, касаются майского пакета.