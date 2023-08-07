Войти
ТАСС

Welt: Германия затягивает отправку Украине военной помощи

437
0
0
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

Издание напоминает, что Берлин объявил о новом транше военной помощи объемом €2,4 млрд в мае - перед визитом президента Украины Владимира Зеленского

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Власти Германии затягивают отправку обещанного Украине в мае пакета военной помощи. С таким утверждением выступила газета Die Welt со ссылкой на результаты собственных подсчетов.

Издание напоминает, что Берлин объявил о новом транше военной помощи объемом €2,4 млрд в мае - перед визитом президента Украины Владимира Зеленского. В статье отмечается, что Берлин пообещал доставить оружие в рамках нового пакета в кратчайшие сроки, но к сегодняшнему дню "Украина мало что получила из этого".

Данные газеты при этом во многом совпадают со списком, который правительство ФРГ регулярно обновляет на своем сайте. И официальные, и неофициальные источники подтверждают, что Берлин отправил Киеву лишь 10 танков Leopard 1 из 110 обещанных весной. Также Welt указывает, что Украина до сих пор не получила четыре системы ПРО IRIS-T в дополнение к двум уже поставленным. Из 20 бронемашин Marder с мая не было отправлено ни одной, из 18 зенитных самоходных установок Gepard - 12.

В последний раз список поставленного Киеву оружия обновлялся 28 июля.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. ФРГ является вторым поставщиком вооружений после США. Проблемы с поставками, о которых пишет Welt, касаются майского пакета. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Похожие новости
14.07.2023
Силы немалые, но тают очень быстро
03.04.2023
Киев принял решение об оснащении танков западного производства украинской динамической защитой «Нож»
10.02.2023
Зеленский заявил, что отношения с Германией переживают сложные времена
06.02.2023
СМИ: ФРГ может поставить Киеву до 160 танков Leopard 1 из запасов промышленности
28.12.2022
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
15.04.2022
Как помешать Киеву собрать новую армию на западе
13.04.2022
"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 14:37
  • 54047
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.08 13:25
  • 1
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 12:28
  • 30
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 05.08 13:36
  • 8
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России