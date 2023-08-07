ВМС Филиппин готовятся к приемке патрульных катеров класса "Циклон"

ЦАМТО, 4 августа. Два патрульных катера прибрежной зоны класса "Циклон", полученные из состава ВМС США, будут приняты на вооружение ВМС Филиппин до конца августа, сообщил филиппинскому новостному ресурсу Philippine Daily Inquirer представитель ВМС страны.

Как сообщает ресурс, ориентировочно церемония принятия катеров, которые получат наименования (PS-177) "Валентин Диас" (Valentin Diaz) и (PS-178) "Ладислао Дива" (Ladislao Diwa), состоится 18 августа.

Как сообщал ЦАМТО, два размещенных в Бахрейне патрульных катера прибрежной зоны класса "Циклон", (PC-4) "Монсун" и (PC-9) "Чинук", были выведены из боевого состава ВМС США и переданы ВМС Филиппин в рамках программы "Избыточное военное имущество" (Excess Defense Article) 28 марта 2023 года.

Командование ВМС Филиппин проявило интерес к покупке предназначенных для вывода из боевого состава флота катеров класса "Циклон" в 2021 году. Переданные корабли присоединятся к полученному из состава ВМС США в 2004 году катеру (PS-38) "Генерал Мариано Альварес" (ранее (PC-1) "Циклон").

Катера будут применяться для обеспечения безопасности в прибрежных водах страны. Перед принятием на вооружение они пройдут восстановление.

(PC-4) "Монсун" был принят на вооружение ВМС США в 1994 году, четыре года состоял в составе Береговой охраны США, после чего в 2008 году возвратился в состав американского флота. (PC-9) "Чинук" вошел в боевой состав ВМС США в 1995 году.

Полное водоизмещение катера "Циклон" составляет 334 т, длина – 54,4 м, ширина – 7,6 м и осадка – 2,4 м. ГЭУ с четырьмя дизельными двигателями Paxman 16RP200-1-CM позволяет развивать максимальную скорость 35 узлов, дальность хода – 2500 морских миль на скорости 12 узлов. В состав вооружения кораблей входят две 25-мм автоматические пушки и несколько пулеметов.