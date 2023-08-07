Войти
ЦАМТО

ВМС Филиппин готовятся к приемке патрульных катеров класса "Циклон"

368
0
0
Патрульный катер Tempest типа Cyclone
Патрульный катер Tempest типа Cyclone.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy/John Sokolowski

ЦАМТО, 4 августа. Два патрульных катера прибрежной зоны класса "Циклон", полученные из состава ВМС США, будут приняты на вооружение ВМС Филиппин до конца августа, сообщил филиппинскому новостному ресурсу Philippine Daily Inquirer представитель ВМС страны.

Как сообщает ресурс, ориентировочно церемония принятия катеров, которые получат наименования (PS-177) "Валентин Диас" (Valentin Diaz) и (PS-178) "Ладислао Дива" (Ladislao Diwa), состоится 18 августа.

Как сообщал ЦАМТО, два размещенных в Бахрейне патрульных катера прибрежной зоны класса "Циклон", (PC-4) "Монсун" и (PC-9) "Чинук", были выведены из боевого состава ВМС США и переданы ВМС Филиппин в рамках программы "Избыточное военное имущество" (Excess Defense Article) 28 марта 2023 года.

Командование ВМС Филиппин проявило интерес к покупке предназначенных для вывода из боевого состава флота катеров класса "Циклон" в 2021 году. Переданные корабли присоединятся к полученному из состава ВМС США в 2004 году катеру (PS-38) "Генерал Мариано Альварес" (ранее (PC-1) "Циклон").

Катера будут применяться для обеспечения безопасности в прибрежных водах страны. Перед принятием на вооружение они пройдут восстановление.

(PC-4) "Монсун" был принят на вооружение ВМС США в 1994 году, четыре года состоял в составе Береговой охраны США, после чего в 2008 году возвратился в состав американского флота. (PC-9) "Чинук" вошел в боевой состав ВМС США в 1995 году.

Полное водоизмещение катера "Циклон" составляет 334 т, длина – 54,4 м, ширина – 7,6 м и осадка – 2,4 м. ГЭУ с четырьмя дизельными двигателями Paxman 16RP200-1-CM позволяет развивать максимальную скорость 35 узлов, дальность хода – 2500 морских миль на скорости 12 узлов. В состав вооружения кораблей входят две 25-мм автоматические пушки и несколько пулеметов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
США
Филиппины
Похожие новости
20.11.2017
Возможен ли израильско-саудовский союз
05.11.2014
ОАЭ могут купить «Скорпионов» в качестве пилотажных самолетов
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
17.12.2012
Системы ПРО: благо или зло цивилизации
05.10.2011
Импорт катеров в 2003-2010 гг. осуществили 73 страны на сумму 6,5 млрд долларов - ЦАМТО
23.09.2011
Крупнейшими мировыми импортерами ББМ по периоду 2003-2010 гг. стали США, Саудовская Аравия и Польша - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 14:37
  • 54047
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.08 13:25
  • 1
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 12:28
  • 30
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 05.08 13:36
  • 8
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России