Конфликт на Украине вышел из-под контроля Запада

Запад не контролирует конфликт на Украине, но открыто участвует в нем, пишет IL Fatto Quotidiano. Так, Рим дарит Киеву оружие, которым он запросто может атаковать территорию России. По мнению автора статьи, глава МИД Италии не интересуется внешней политикой страны, поскольку бездействует.

Киев нанес удар с помощью БПЛА по двум зданиям в центре Москвы. Владимир Зеленский заявил, что таким образом боевые действия переносятся на территорию России. По его мнению, это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".

Роковая ошибка украинского лидера заключается в том, что ход военного конфликта — это вовсе не естественный процесс. События непредсказуемы и в такой же мере неизбежны, и они способны привести к судьбоносным последствиям. Перл-Харбор спровоцировал перерастание европейской войны во Вторую мировую. Хиросима и Нагасаки явились переходом от конвенциональной войны к атомной, поэтому в последующие десятилетия отношения между государствами строились на основе ядерной угрозы и баланса, основанного на терроре. Атака на Башни-близнецы в Нью-Йорке привела к глобальной борьбе с терроризмом и целым рядом "государств — изгоев", а также к трансформации американской военной стратегии от концепции обороны и ответа на агрессию к концепции предотвращения и нападения как лучшей защиты. Эта доктрина затем была закреплена во всех последующих стратегиях национальной безопасности США, а также в идее, что безопасность заключается в мировом господстве.

Сегодня для того чтобы атаковать две башни в центре столиц противоборствующих стран, уже не нужнытеррористы-смертники, захватывающие и угоняющие самолеты. Теперь есть дистанционно управляемые беспилотники, которые разрушают и убивают, не испытывая никакого психологического напряжения.

В условиях сегодняшнего российско-украинского кризиса такие действия могут привести к непредсказуемым последствиям. Мы думали, что "Доктор Стрейнджлав" — это просто фильм о ядерной бомбе, но это не так. Путин хотел провести специальную военную операцию против нацистов на Украине. Но эта страна при поддержке западных союзников создала противоборствующий лагерь, который развязал настоящую конфронтацию и хочет довести ее до победного конца. Сегодня атака Киева на Москву делает эту конфронтацию совершенно не управляемой. <...>

Италия, как и остальные младшие союзники Украины, не контролирует конфликт с Россией, но открыто в него вовлечена. Поскольку информация об оружии, которое Рим поставляет в дар Киеву, засекречена, можно предположить, что беспилотники, атаковавшие Москву, поставила Италия. И при этом общественное мнение в этой стране подавлено, парламент молчит, правительство все одобряет.

Остается президент республики — военные вопросы в его ведении. Он может указать премьер-министру Джордже Мелони и парламенту, что внешняя политика Италии заключается в поддержании тесных отношений не только с США, но также с Россией, Китаем, Палестиной, Тунисом. Итальянская внешняя политика в упадке. Такие вопросы должны решаться не только правительством или премьер-министром. Хотя, похоже, что глава МИД Италии вообще не интересуется внешней политикой страны.

Автор: Автор: Раньеро Ла Валле (Ragniero La Valle)

Комментарии к статье IL Fatto Quotidiano:

Max

Вопрос: а в чем смысл таких атак? Меняют ли они ход военных действий? Нет. Наносят ли они удары по стратегическим объектам? Нет. Они служат только для того, чтобы сказать нам: "Контрнаступление идет успешно, поэтому дайте нам больше оружия и денег". Вот и все.

Angela

Если бы у нас в Италии был настоящий президент, он бы ставил на первое место благополучие своего народа. Но поскольку мы стали колонией, то от президента, кроме того, что он разжигает конфликты, никакого толка.

Антонио Риччи

Русские не предпринимают отчаянных действий, а вот решительные и бесповоротные могут совершить. Путин силен в России как никогда, он был искренне и демократически избран своим народом, чего никогда не понять тупому Западу, который думает, что он вообще что-то решает, прикрываясь ширмой из фальшивой демократии. Теперь король голый и лицемерам придется дорого заплатить, так как они представляют народ безумцев в рабстве у НАТО и его американского хозяина.

Pedrito El Drito

Начнем с того, что в Перл-Харбор ограничивались нападением на военный флот, Хиросима и Нагасаки были преднамеренным и бессмысленным с военной точки зрения массовым убийством мирных жителей. Апеллировать к нынешнему президенту итальянской республики смешно, учитывая тот абсолютный и безоговорочный атлантизм, который всегда был характерен для Италии. Наконец, напомню, что наш президент Серджо Маттарелла был министром обороны, а также вице-премьером, когда НАТО под совершенно смехотворным предлогом бомбило другое европейское государство, которое ни на кого не нападало: Сербию. Короче говоря, президент Италии последний, к кому можно апеллировать.

Claudio

Если мы будем ждать вмешательства президента республики в пользу дипломатии, мы умрем от старости.

Carlo Nervi

Суть в том, что с 24 февраля 2022 года ни здравого смысла, ни любви к нашей родине больше не существует (если они вообще были). Во всех решениях, принятых политиками за последние пять лет, отсутствует желание сделать что-то на благо Италии. Политики заботились только о том, чтобы исполнить волю хозяина, надеясь, что он будет великодушен. Мечтатели. Понятно же, что европейскую корову подоят и отправят на мясо. Добавьте сюда невежество, недобросовестность и лицемерие. Все остальное — последствия этого.

Melissa

Стратегия Путина по отвлечению торговых партнеров и колоний приносит свои плоды. Скоро у НАТО закончится сырье для ведения военных конфликтов.

К сожалению, страдают те, кто живет на европейской земле, но не принадлежит к элите.

Paolo Albert

Похоже, автор статьи ставит под сомнение способность Путина принимать решения. По сравнению со слабоумным Зеленским, которым управляют как марионеткой, он колебался и долго не развязывал военный конфликт. Но если бы Путин не имел реального контроля, то мировая война уже бы началась!!!!