В порту Сочи усилят меры безопасности

Мэр Копайгородский: в Сочи повысят уровень защиты акватории и береговой инфраструктуры
МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. В Сочи повысят уровень защищенности акватории и береговой инфраструктуры, сообщил мэр города Алексей Копайгородский по итогам оперативного совещания с руководителями силовых ведомств.
По его словам, особое внимание уделяется комплексу причалов, так как на учете в Сочи стоит более 2,5 тысячи маломерных судов – летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий.
Власти принимают все меры для безопасности жителей и гостей города и обеспечивают комфортный отдых каждому из более чем 200 тысяч туристов, находящихся сейчас в Сочи, заключил мэр.
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