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РИА Новости

В порту Сочи усилят меры безопасности

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Вид на морской грузовой порт в Сочи
Вид на морской грузовой порт в Сочи.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Мэр Копайгородский: в Сочи повысят уровень защиты акватории и береговой инфраструктуры

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. В Сочи повысят уровень защищенности акватории и береговой инфраструктуры, сообщил мэр города Алексей Копайгородский по итогам оперативного совещания с руководителями силовых ведомств.

"Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта", – говорится в Telegram-канале Копайгородского.

По его словам, особое внимание уделяется комплексу причалов, так как на учете в Сочи стоит более 2,5 тысячи маломерных судов – летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий.

"Благодаря возможностям интеллектуальных камер видеонаблюдения системы "Купол", интегрированных в комплекс "Безопасный город", держим на контроле ситуацию на пляжной полосе курорта. В целом в Сочи работают порядка трех тысяч камер, планируем увеличить их количество", – рассказал градоначальник.

Власти принимают все меры для безопасности жителей и гостей города и обеспечивают комфортный отдых каждому из более чем 200 тысяч туристов, находящихся сейчас в Сочи, заключил мэр.

Ранее радио Sputnik писало, что Украина развернула диверсионно-террористическую войну в Черном море.

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Страны
Украина
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