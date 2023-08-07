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ТАСС

Джабаров считает, что США прорабатывают сценарий отхода от конфликта на Украине

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Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

По словам сенатора, Вашингтон не сможет предоставить Киеву никакие реальные гарантии безопасности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. США не могут предоставить Украине никакие реальные гарантии безопасности, таким образом американцы прорабатывают сценарий, по которому они будут постепенно отходить от этого конфликта. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что американцы отрабатывают сценарий, по которому они будут плавно отходить от этого конфликта. Какие гарантии безопасности они могут сейчас предоставить Украине? Да никаких. Либо прямое военное вмешательство, тогда это третья мировая война в полном масштабе с ужасными последствиями для всего мира, либо попытка удержать у власти действующий режим, который, к сожалению, пока не понимает, что он обречен", - сказал сенатор в видеоинтервью "Парламентской газете".

По его мнению, США заявили "о неких гарантиях безопасности", чтобы успокоить своих киевских партнеров. "Но я не очень верю, что эти гарантии будут реальными. Общие фразы о создании прозрачных институтов для Украины вообще не подходят. Там никогда ничего прозрачного не было. С момента обретения независимости это была такая мутная страна в политическом понимании, там самое главное было - дорваться до власти, набить свой карман, а потом тихонько выехать из страны. То же самое будет и потом, когда закончится успехом наша специальная военная операция", - убежден Джабаров.

Он напомнил, как недавно на саммите Североатлантического альянса "все тихонечко отползли от темы членства Украины в НАТО". "Сейчас американцы опять поднимают вопрос об интеграции с Североатлантическим альянсом. Да не будет этого ничего. Украина нужна была как проект "Антироссия". Как слабое, обрубленное государство, я думаю, она мало для кого представляет интерес", - отметил первый зампред международного комитета СФ.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина и США начали переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности. В четверг Госдепартамент США подтвердил эту информацию.

31 июля американская администрация заявила, что Соединенные Штаты и Украина начнут на этой неделе переговоры по гарантиям безопасности. Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, переговоры пройдут в виртуальном формате, с американской стороны возглавлять делегацию будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Миллер добавил, что переговоры будут проходить в соответствии с обязательствами, принятыми странами Группы семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе. 

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