Лавров объяснил опасность "формулы Зеленского"

Глава МИД РФ Лавров: "формула Зеленского" ставит на карту жизни миллионов русских

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Участники переговоров по украинскому урегулированию на основе "формулы мира" Владимира Зеленского должны понимать, что в случае ее реализации могут погибнуть миллионы жителей освобожденных регионов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Англосаксы и их союзники встали на защиту нацистов в Киеве, замалчивая, а то и оправдывая их действия, попирающие права человека и права нацменьшинств. Вместо серьезного разговора на основе признания эволюции реалий "на земле" за последние десять лет – созывают постановочные форумы", – сказал Лавров журналу "Международная жизнь".

По его словам, единственная цель этих форумов – вовлечь как можно больше стран хоть в какое-либо подобие обсуждения "формулы Зеленского", требующей, чтобы Россия "полностью капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских".

"Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте – судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить", – заключил министр.

Ранее радио Sputnik писало, что Лавров назвал еще одну "формулу", которую Запад мог бы попросить у Зеленского.