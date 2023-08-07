Elbit Systems поставит оборудование для БМП "Брэдли" СВ США

ЦАМТО, 4 августа. Американская дочерняя компания Elbit Systems, Elbit Systems of America, объявила о получении через Агентство материального обеспечения (DLA – Defense Logistics Agency) заказа на поставку станций управления оружием наводчика для БМП "Брэдли" СВ США.

Производство станций наводчика будет осуществляться на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас). Поставки начнутся в июле 2024 года.

Elbit Systems of America разрабатывает и производит станцию управления наводчика для различных вариантов "Брэдли" уже более 20 лет. В настоящее время компания также поставляет для оснащения данной машины станции управления оружием командира, защищенные тактические дисплеи и блок процессора башни.

Станция управления наводчика позволяет членам экипажа осуществлять прицеливание и точную стрельбу и работает совместно со станцией командира, приводя в движение башню и задействуя систему управления огнем башни БМП "Брэдли".

Заказ получен в рамках заключенного в 2020 году пятилетнего рамочного контракта стоимостью до 79 млн. долл. на поставку в неопределенный срок неопределенного количества станций управления оружием наводчика и станций управления оружием командира для установки на борту боевой машины пехоты "Брэдли". Стоимость начального заказа на поставку оборудования составила 26 млн. долл. Второй заказ стоимостью около 12 млн. долл. предполагалось реализовать в течение трех лет.