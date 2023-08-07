Войти
ЦАМТО

Elbit Systems поставит оборудование для БМП "Брэдли" СВ США

363
0
0
M2 «Брэдли»
M2 «Брэдли».
Источник изображения: U.S. Air Force/Wikimedia Commons

ЦАМТО, 4 августа. Американская дочерняя компания Elbit Systems, Elbit Systems of America, объявила о получении через Агентство материального обеспечения (DLA – Defense Logistics Agency) заказа на поставку станций управления оружием наводчика для БМП "Брэдли" СВ США.

Производство станций наводчика будет осуществляться на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас). Поставки начнутся в июле 2024 года.

Elbit Systems of America разрабатывает и производит станцию управления наводчика для различных вариантов "Брэдли" уже более 20 лет. В настоящее время компания также поставляет для оснащения данной машины станции управления оружием командира, защищенные тактические дисплеи и блок процессора башни.

Станция управления наводчика позволяет членам экипажа осуществлять прицеливание и точную стрельбу и работает совместно со станцией командира, приводя в движение башню и задействуя систему управления огнем башни БМП "Брэдли".

Заказ получен в рамках заключенного в 2020 году пятилетнего рамочного контракта стоимостью до 79 млн. долл. на поставку в неопределенный срок неопределенного количества станций управления оружием наводчика и станций управления оружием командира для установки на борту боевой машины пехоты "Брэдли". Стоимость начального заказа на поставку оборудования составила 26 млн. долл. Второй заказ стоимостью около 12 млн. долл. предполагалось реализовать в течение трех лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
Компании
Elbit Systems
Проекты
2020-й год
Похожие новости
28.06.2023
Армия США выбрала предложения General Dynamics и Rheinmetall в конкурсе на перспективную БМП
08.11.2021
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией
18.10.2021
Окончательные предложения на конкурс на перспективную боевую машину пехоты для армии США
26.07.2021
Армия США отобрала пять предложений в конкурсе на перспективную боевую машину пехоты
22.04.2021
Предложения на новый конкурс на перспективную боевую машину пехоты для армии США
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 14:37
  • 54047
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.08 13:25
  • 1
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 12:28
  • 30
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 05.08 13:36
  • 8
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России