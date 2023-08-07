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ТАСС

СМИ: правительство Болгарии одобрило соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

По данным Болгарского национального радио, речь идет о 100 БТР

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Болгарии одобрило проект соглашения между болгарским министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники, поручив главе МВД Калину Стоянову провести переговоры и подписать документ. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

По его сведениям, договоренности о поставке бронированной техники, которую МВД в настоящее время не использует, - всего около 100 БТР - были достигнуты во время июльского визита президента Владимира Зеленского в Болгарию.

В соответствии с решением депутатов парламента ранее Болгария поставляла на Украину боеприпасы, обмундирование, средства оказания медицинской помощи и легкое вооружение, точная номенклатура поставок засекречена. 

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Страны
Болгария
Украина
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