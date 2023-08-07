Украине потребуются десятилетия, чтобы вступить в ЕС и НАТО

По словам Зеленского, чтобы Украине вступить в НАТО и ЕС, ему достаточно написать запрос, и его тут же удовлетворят, пишет Nové slovo. Однако не все так просто. Есть базовые условия для принятия в эти организации, и Украине потребуются десятилетия, чтобы выполнить их.

Это второй по частоте вопрос, который циркулирует в политической сфере и уступает только вопросу о гигантской помощи Украине. По словам Владимира Зеленского, все просто: он пишет запрос, и его тут же немедленно удовлетворяют. Однако если эти организации хотят хотя бы формально сохранить лицо, то должны настаивать на выполнении базовых условий для принятия.

Давайте рассмотрим критерии и возможности украинских руководителей их выполнить. Я намеренно отделяю понятие Украина от ее правителей, поскольку это не одно и то же.

Для вступления в Североатлантический альянс есть два важных условия, которые сегодня выглядят ключевыми. Во-первых, это мир, и, во-вторых, контроль над собственной территорией. Достигнуть мира в ближайшее время было бы можно, но нужно, чтобы США и Россия договорились, а затем вынудили Владимира Зеленского согласиться или, быть может, договорились о некой компенсации. США вложили огромные финансовые и военные средства в вооруженный конфликт и поэтому вправе участвовать в решении проблемы. Правящая группировка Владимира Зеленского прекрасно зарабатывает на вооруженном конфликте и в военном, и в экономическом смысле, и поэтому они захотят большое "вознаграждение". Поэтому решать нужно все без них.

Контроль над государственной территорией. Что будет с территорией Украины? Опять-таки тут требуется, чтобы державы договорились. Россия не сможет обойтись без ощущения, что что-то приобрела. Напрашивается Крым, но сегодня его уже мало. Таким образом, следующий вариант — некая форма контроля над Донбассом и некоторыми другими регионами. Не обязательно их напрямую включать в состав России. Можно, например, предоставить им гарантированную автономию федерального типа. Договориться о таком стороны вполне способны.

Я опущу роль Европейского Союза, который упустил свой шанс после Минских договоренностей. ЕС не предпринял ничего и поэтому сам исключил себя из процесса установления мира, хотя еще может поучаствовать в его поддержании.

Похоже, Украина соответствует требованиям к армии. Но есть одна загвоздка. В ее состав входят подразделения бывшего батальона "Азов"*. Этих бойцов следовало бы демобилизовать. Пусть они станут гражданскими, и нужно будет строго следить за тем, чтобы не образовывались новые негосударственные вооруженные формирования. Подобное всегда нарушает суверенитет государства.

Перед вступлением Украины в Североатлантический альянс следовало бы более четко сформулировать миссию НАТО. Это оборонный или наступательный пакт? Если оборонный, то от какой угрозы он обороняется? И зачем оборонному альянсу расширяться? До каких пределов ему расширяться? Все это вопросы, на которые необходимо найти ответ, чтобы существование Североатлантического альянса было осмысленным и достоверным. Чешские заявления типа "на Украине воюют и за нас тоже", "Прага в опасности" мы уже слышали. Во время гражданской войны в Испании добровольцы тогдашней армии Чехословакии шли воевать с войсками Франко, а Готтвальд говорил об этом: "В Испании они воюют и за нас тоже". При этом Франко не собирался расширять Испанию в сторону Праги. Лозунг тем не менее выполнил свою функцию. Готтвальд призывал граждан, но не формировал государственную политику. Нынешние же чешские государственники: президент, премьер-министр, министр обороны и иностранных дел — формируют государственную политику, что есть приближают государство к войне.

Поле Второй мировой войны власть предержащие разделили сферы влияния в мире. В принципе эта система сохранилась до распада Советского Союза. Сегодня державы соперничают за то, кто будет контролировать большую часть мира. Таким образом, мы снова возвращаемся к переговорам США — Россия. Это они должны договориться о границах влияния. 90 лет назад границы зоны влияния Соединенных Штатов Америки ясно обозначил президент Монро, и мир принял его видение. Нынешние президенты Соединенных Штатов Америки прячутся за неясными высказываниями о борьбе с терроризмом или о распространении демократии, но эти фразы ничего конкретного не несут, и ими можно пользоваться как полицейской дубинкой.

Что касается вступления Украины в Европейский Союз, то тут ситуация сложнее. Даже президент США заявил, что Украина должна стать более демократичной. В этой связи неудачным выглядят слова, сказанные председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, о том, насколько она восхищена уровнем демократии на Украине. Получается, будто она мечтает о большей автократии в Европейском Союзе. Только так можно объяснить восторг мадам фон дер Ляйен.

Что значит демократизация Украины? Основных критерия тут два. Во-первых, принятие демократической конституции, которая уравняет всех граждан государства и гарантирует гражданские свободы без этнических различий. Во-вторых, это подчинение исполнительной власти законодательной. В военное время обычно получается наоборот: о войне не дискутируют в парламенте, ведь война — время действовать. В мирное время система работает противоположным образом: парламентские дискуссии ведут к распоряжениям и ограничениям при принятии решений правительством. На Украине это, по всей видимости, и вызовет затруднения.

Кроме того, вскоре после завершения вооруженного конфликта необходимо будет провести свободные выборы, но и тут кроется проблема. Нужны политические партии, которые бы чтили демократию. Мы знаем, что почти десять миллионов украинцев эмигрировали по разным причинам. В них тоже заключен политический потенциал будущей Украины. Это они смогут создать будущие политические партии по образцу европейских, то есть консервативную, социальную и либеральную. Впоследствии они будут претендовать на места в парламенте. Полагаться же на уже существующие партии — значит создавать условия для очередной попытки переворота или преследования национальных меньшинств. Подобный подход точно не поддержат нынешние правители Украины, ведь если они не победят на выборах, они окажутся под контролем других партий. Тем не менее Европейский Союз должен настаивать на соблюдении демократических процедур!

Есть еще вопрос выплаты долгов. Многие простят, но Евросоюз не может позволить себе погрузиться в фатальный кризис из-за чужих долгов. Поэтому требуются изменения в кадровом составе руководства ЕС, хотя это, конечно, отдельный разговор.

Выплата долгов напрямую зависит от экономического развития. Если его на Украине не будет, то она станет банкротом. У Украины есть потенциал развития, ведь еще древние греки ввозили зерно из этой части Европы, а при старом режиме на Украине производили, а также разрабатывали промышленную продукцию. Почему бы к этому не вернуться?

Очень важную роль играет радикальное снижение коррупции. Полностью устранить ее невозможно, что нам убедительно подтверждает и пример самого Европейского Союза. ЕС любит контролировать даже мелкие предприятия, работающие с еврофондами, и точно так же следует в итоге поступить с европейскими деньгами, отправленными на Украину, и настаивать на их возвращении или уголовном наказании. Иначе Европейский Союз превратится в посмешище: дойная корова, которая рада раздавать молоко направо и налево.

Коррупция на Украине — давняя проблема, но и тут эмигранты могут помочь, организовав гражданские антикоррупционные объединения. Правда, для этого нужно переустройство полицейского аппарата и юстиции.

Таким образом, на выполнение Украиной условий для вступления в Европейский Союз, по всей видимости, потребуется лет десять. Необходимо изменение нравственных ценностей и привычек. От эмигрантов я ожидаю большую гражданскую активность, но где же новый лидер-миротворец?

* запрещенная в России террористическая организация, прим. ред.

Автор: Растислав Тотх (Rastislav Tóth)